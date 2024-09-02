В связи с техническо ошибкой, партии АдГ и ХДС потеряли по одному мандату

В понедельник земельное статистическое ведомство Саксонии объявило о пересчёте результатов выборов в земельный парламент, который состоялся в воскресенье. Пересчёт был вызван технической ошибкой.

В результате пересчёта выяснилось, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) потеряли по одному мандату. В официальном заявлении ведомства было указано, что сбой в программном обеспечении привёл к публикации неверной информации о распределении мандатов.

После перепроверки данных стало ясно, что "Зелёные" и СДПГ (социал-демократы во главе с канцлером Олафом Шольцем) получили по одному мандату сверх прежнего количества, а ХДС и АдГ, наоборот, потеряли по одному мандату каждый.

Согласно обновлённым данным, в саксонском парламенте ХДС получил 41 мандат, а АдГ — 40. Третье место заняла недавно созданная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) с 15 мандатами.

Телеканал NTV сообщает, что оппозиционная партия АдГ в Саксонии и Тюрингии по итогам выборов получила «блокирующее меньшинство», которое позволяет блокировать принятие некоторых местных законов.

В то же время партии, входящие в правящую на федеральном уровне коалицию, получили крайне низкую поддержку избирателей. ﻿

Фото: Wikimedia Commons/ Alexander Hauk / www. alexander-hauk.de