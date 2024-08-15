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Меткомбанк: результаты первого полугодия 2024 года по РСБУ выросли в 7 раз
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Меткомбанк сообщил о значительном увеличении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2024 года

Меткомбанк: результаты первого полугодия 2024 года по РСБУ выросли в 7 раз

Меткомбанк (Каменск-Уральский, Свердловская область) сообщил о значительном увеличении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2024 года. Прибыль составила 3,88 млрд рублей, что в 7,3 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Рост доходов

Чистый процентный доход до учета резервов увеличился на 34,2% и составил 2,23 млрд рублей. После учета резервов чистый процентный доход составил 2,16 млрд рублей, что на 33,8% больше, чем в первом полугодии 2023 года.

Комиссионные доходы и расходы

Комиссионные доходы банка выросли на 12,7% и составили 143,6 млн рублей. Однако комиссионные расходы увеличились на 37,1% и составили 64,92 млн рублей.

Активы и средства клиентов

Активы банка на 30 июня 2024 года составили 104,72 млрд рублей, что на 4,2% меньше, чем на 1 января 2024 года. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, выросли на 1,1% и составили 48,35 млрд рублей. Собственные средства банка увеличились на 6,6% и составили 22,51 млрд рублей.

Рэнкинг российских банков

Меткомбанк занял 64-е место по объему активов в рэнкинге российских банков "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", по итогам первого полугодия 2024 года.

Общий анализ

Результаты первого полугодия 2024 года показывают, что Меткомбанк демонстрирует стабильный рост и развитие. Увеличение прибыли и доходов, а также рост собственных средств банка свидетельствуют о его финансовой устойчивости и потенциале для дальнейшего развития. Однако снижение активов банка на 4,2% может быть вызвано различными факторами, включая экономические и финансовые условия.

Фото: Wikimedia Commons/Own work , Меткомбанк , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

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