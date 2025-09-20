Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:14

Метка судьбы оборачивается ловушкой: родинка может превратиться в смертельный сигнал организма

Онколог назвала пять тревожных симптомов родинок, которые могут указывать на риск развития меланомы кожи

Родинки или невусы — это скопления меланоцитов, клеток, которые производят пигмент меланин. Именно он отвечает за цвет кожи и волос. Когда меланина слишком много, появляются тёмные пятна или точки. Большинство невусов образуется в детстве и подростковом возрасте, но новые родинки могут возникнуть и у взрослых.

Виды родинок

Врачи различают два основных типа:

  • обычные (доброкачественные) - не представляют угрозы для здоровья;
  • атипичные - могут перерождаться в меланому.

Главная опасность кроется именно в атипичных невусах, так как меланома считается одним из самых агрессивных видов рака кожи.

Правило "ABCDE" для оценки риска

Медики советуют применять простую систему самоконтроля:

  1. A (Asymmetry — асимметрия): одна половина родинки не совпадает по форме с другой.

  2. B (Border — край): неровные или зазубренные границы.

  3. C (Color — цвет): неоднородность оттенка, появление чёрных, красных или белых включений.

  4. D (Diameter — диаметр): больше 6 мм.

  5. E (Evolving — изменение): быстрый рост, зуд, кровоточивость или трещины.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, необходимо обратиться к врачу.

"Онколог назвала пять тревожных симптомов, которые могут быть предвестниками рака", — сообщает издание.

Факторы риска перерождения родинок

  • Наследственность — наличие случаев меланомы в семье.

  • Гормональные изменения — подростковый возраст, беременность, климакс.

  • Травмирование невуса — постоянное трение одеждой или случайные повреждения.

  • Ультрафиолет — солнечные ожоги и злоупотребление солярием.

Советы шаг за шагом

  1. Регулярно осматривайте родинки на теле.

  2. Используйте правило "ABCDE" для самоконтроля.

  3. Избегайте чрезмерного пребывания на солнце, особенно в часы пик.

  4. Пользуйтесь солнцезащитными средствами с высоким SPF.

  5. При малейших изменениях родинки обращайтесь к дерматологу или онкологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать изменения родинки.
    Последствие: поздняя диагностика меланомы.
    Альтернатива: визит к врачу при первых подозрительных признаках.

  • Ошибка: загорать без защиты.
    Последствие: повреждение кожи и рост риска меланомы.
    Альтернатива: использовать SPF 30 и выше.

  • Ошибка: удалять родинки в домашних условиях.
    Последствие: инфицирование и ускорение перерождения.
    Альтернатива: обращаться только в клинику.

А что если…

Если родинка расположена в месте, где её постоянно травмирует одежда или украшения, лучше обсудить удаление с врачом. Современные методы (лазер, радиоволновая хирургия) позволяют сделать это безопасно.

Плюсы и минусы удаления родинок

Плюсы Минусы
Исключение риска перерождения Возможен небольшой шрам
Улучшение эстетики Стоимость процедуры
Современные методы безболезненны Требует консультации у специалиста

FAQ

Можно ли отличить обычную родинку от опасной самостоятельно?
Да, но только ориентировочно. Точный диагноз ставит врач.

Все ли родинки нужно удалять?
Нет, только подозрительные или те, что травмируются.

Опасен ли солярий для родинок?
Да, ультрафиолет ускоряет процессы перерождения клеток.

Мифы и правда

  • Миф: если не трогать родинку, она никогда не станет злокачественной.
    Правда: риск перерождения есть всегда, особенно при наследственной предрасположенности.

  • Миф: удаление родинок опасно.
    Правда: современные методы делают процедуру безопасной.

  • Миф: меланома развивается только на открытых участках тела.
    Правда: злокачественное перерождение может произойти и под волосами, и на скрытых местах.

Исторический контекст

  1. В древности родинки считали "знаками судьбы" и предсказателями характера.

  2. В XIX веке начали впервые связывать невусы с риском рака кожи.

  3. Сегодня дерматоскопия и биопсия позволяют выявлять изменения на ранних стадиях.

Три интересных факта

  1. Родинки есть у 90% людей, и лишь малая часть требует наблюдения.

  2. У мужчин чаще перерождаются невусы на туловище, у женщин — на ногах.

  3. Ультрафиолет ускоряет не только старение кожи, но и риск мутаций в родинках.

