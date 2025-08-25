Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Остин Батлер
Остин Батлер
© commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi from Abbotsford, Australia is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:55

Ночь в чужой квартире и пиво вместо спорта: как Батлер вжился в нового персонажа

Остин Батлер жил на съёмочной площадке ради роли в фильме Даррена Аронофски

Что заставляет актёра буквально жить жизнью своего героя? Для Остина Батлера, звезды "Элвиса" и "Байкеров", ответ оказался простым: он поселился прямо на съемочной площадке нового фильма "Пойман с поличным". Так артист стремился не просто сыграть, а прожить историю своего персонажа.

Жизнь внутри декораций

Чтобы глубже прочувствовать роль бывшего бейсболиста Хэнка, работающего барменом, Батлер решил провести ночь в квартире своего героя. Там он слушал музыку, заказывал китайскую еду и танцевал — словно был дома.

"Я слушал музыку, танцевал и ел китайскую еду. Мне казалось, что я действительно там живу. Я проспал там всю ночь и проснулся оттого, что пришла съемочная группа, а я был в нижнем белье", — рассказал Батлер.

По словам актёра, именно этот опыт помог стереть грань между искусственной декорацией и реальностью.

"У тебя есть свет, камера, а у декораций нет потолка, потому что свет падает сверху. Возникает соблазн оглядеться и разрушить эту иллюзию. Поэтому чем лучше я могу себя обмануть, тем важнее это становится", — отметил артист.

Хрупкая граница между ролью и собой

Батлер признался, что роль Хэнка была для него испытанием: слишком много общего оказалось у персонажа и актёра.

"Одна из причин, по которой я вообще начал играть, заключалась в том, что я очень застенчив. Возможность играть персонажей позволила мне примерить на себя другую кожу, заговорить другим голосом и стать другим человеком. Это дало мне чувство свободы. Но, играя персонажа, который больше похож на меня самого, я не мог спрятаться", — поделился Батлер.

Он добавил, что эмоциональная открытость героя делала его уязвимым и выводила за пределы привычной зоны комфорта. Именно это, по признанию артиста, стало одной из самых сложных сторон работы.

Тренировки и пиво

Не обошлось и без физической подготовки. Батлер стремился придать Хэнку правдоподобность — человек в прошлом атлет, но уже утративший спортивную форму.

"Поэтому я тренировался, но при этом пил много пива", — рассказал актёр с улыбкой.

Этот метод помог ему создать образ спортсмена, который когда-то был на пике, но теперь постепенно сдаёт позиции. Интересно, что подобные детали в подготовке к ролям часто используют актёры: от метод-актинга Дэниела Дэй-Льюиса до экстремальных трансформаций Кристиана Бейла.

Взгляд режиссёра

Постановкой "Пойман с поличным" занимался Даррен Аронофски — автор "Кита" и "Чёрного лебедя". Режиссёр рассказал, что стремился показать простого человека, которому зритель может сопереживать:

"Хэнк — довольно хороший парень. Он никому не причиняет вреда. Он просто провинциальный парень в большом городе, и мир вокруг него словно рушится. Приятно видеть героя без плаща, обычного человека", — рассказал Аронофски.

Криминальная завязка

Сюжет картины строится вокруг, казалось бы, банальной просьбы соседа: присмотреть за котом на пару дней. Но именно эта мелочь становится началом запутанной криминальной истории, в которую Хэнк оказывается втянут против своей воли.

В фильме, помимо Батлера, снялись Винсент Д'Онофрио, Мэтт Смит, Лив Шрайбер, Зои Кравиц и Реджина Кинг. Мировая премьера запланирована на 27 августа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анимационный фильм Netflix сегодня в 0:53

Голливуд в шоке: мультфильм от Netflix о кей-поп-группе свергнул блокбастеры с пьедестала

Анимационный фильм Netflix неожиданно возглавил американский кинопрокат. Как кей-поп-группа Huntrix победила демонов и зрителей одновременно?

Читать полностью » Пол Маккартни откроет в Лондоне выставку фотографий The Beatles вчера в 23:56

Легенды за кулисами: о чём расскажет выставка фотографий The Beatles в Лондоне

Фотографии The Beatles, снятые Полом Маккартни на заре "битломании", покажут в Лондоне. Уникальные кадры приоткрывают закулисье легендарной группы.

Читать полностью » Аннетт Бенинг сыграет хозяйку ранчо в спин-оффе вчера в 22:51

От сцены к телесериалу: почему выбор Аннетт Бенинг стал сенсацией для критиков

Аннетт Бенинг сыграет в новом спин-оффе "Йеллоустоуна" — сериале "Ранчо Даттон". Чем он будет отличаться от других ответвлений франшизы?

Читать полностью » Марк Дакаскос назвал Москву одним из любимых городов вчера в 16:41

Звезда боевиков 90-х поставил Москву в один ряд с мировыми столицами

Американский актер Марк Дакаскос признался в любви к Москве, назвав ее восхитительным городом. Почему столица России так впечатлила звезду боевиков?

Читать полностью » Анастасия Волочкова объяснила, почему считает Сочи вчера в 20:36

"Никогда туда не вернусь": Волочкова устроила разнос Сочи

Балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала Сочи, сравнив его с зарубежными курортами и назвав "отстоем". Почему артистка так непримирима?

Читать полностью » Певец Валерий Леонтьев признался на вчера в 19:30

Валерий Леонтьев вернулся на сцену — но признался: цена этого слишком велика

Валерий Леонтьев вернулся на сцену после долгого молчания. "Цена велика", — признался артист, впервые за девять лет выступивший в Казани.

Читать полностью » Тилль Линдеманн снимает клип в психиатрической больнице под Кишиневом — ТАСС вчера в 18:21

Между болью и искусством: новый клип Rammstein обещает скандал

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн снимает клип в Кишиневе — часть сцен проходит в психиатрической больнице. Что скрывает этот провокационный проект?

Читать полностью » Вуди Аллен заявил, что кинотеатры невозможно заменить онлайн-платформами вчера в 17:17

Когда кино становится контентом: Аллен объяснил, что убивает магию кинозала

Вуди Аллен рассказал, почему не принимает онлайн-кинотеатры и считает магию кинозала незаменимой. Чем для него кино отличается от стриминга?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Tesla представила режим низкого энергопотребления для снижения фантомного разряда
Наука и технологии

NASA Perseverance снял на Марсе камень Horneflya, состоящий из сферул
Спорт и фитнес

Тренер NASM Дани Коулман назвала пять упражнений для укрепления спины с полотенцем
Дом

Эксперты назвали простые способы зафиксировать ковер без клея и скотча
Еда

Как правильно готовить мясо с картошкой: советы поваров и рецепты
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс с 30 толчками и бегом на 400 метров: нормы и варианты масштабирования
Авто и мото

Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист
Еда

Ингредиенты для салата с курицей и морковью: что нужно знать перед готовкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru