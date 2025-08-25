Ночь в чужой квартире и пиво вместо спорта: как Батлер вжился в нового персонажа

Что заставляет актёра буквально жить жизнью своего героя? Для Остина Батлера, звезды "Элвиса" и "Байкеров", ответ оказался простым: он поселился прямо на съемочной площадке нового фильма "Пойман с поличным". Так артист стремился не просто сыграть, а прожить историю своего персонажа.

Жизнь внутри декораций

Чтобы глубже прочувствовать роль бывшего бейсболиста Хэнка, работающего барменом, Батлер решил провести ночь в квартире своего героя. Там он слушал музыку, заказывал китайскую еду и танцевал — словно был дома.

"Я слушал музыку, танцевал и ел китайскую еду. Мне казалось, что я действительно там живу. Я проспал там всю ночь и проснулся оттого, что пришла съемочная группа, а я был в нижнем белье", — рассказал Батлер.

По словам актёра, именно этот опыт помог стереть грань между искусственной декорацией и реальностью.

"У тебя есть свет, камера, а у декораций нет потолка, потому что свет падает сверху. Возникает соблазн оглядеться и разрушить эту иллюзию. Поэтому чем лучше я могу себя обмануть, тем важнее это становится", — отметил артист.

Хрупкая граница между ролью и собой

Батлер признался, что роль Хэнка была для него испытанием: слишком много общего оказалось у персонажа и актёра.

"Одна из причин, по которой я вообще начал играть, заключалась в том, что я очень застенчив. Возможность играть персонажей позволила мне примерить на себя другую кожу, заговорить другим голосом и стать другим человеком. Это дало мне чувство свободы. Но, играя персонажа, который больше похож на меня самого, я не мог спрятаться", — поделился Батлер.

Он добавил, что эмоциональная открытость героя делала его уязвимым и выводила за пределы привычной зоны комфорта. Именно это, по признанию артиста, стало одной из самых сложных сторон работы.

Тренировки и пиво

Не обошлось и без физической подготовки. Батлер стремился придать Хэнку правдоподобность — человек в прошлом атлет, но уже утративший спортивную форму.

"Поэтому я тренировался, но при этом пил много пива", — рассказал актёр с улыбкой.

Этот метод помог ему создать образ спортсмена, который когда-то был на пике, но теперь постепенно сдаёт позиции. Интересно, что подобные детали в подготовке к ролям часто используют актёры: от метод-актинга Дэниела Дэй-Льюиса до экстремальных трансформаций Кристиана Бейла.

Взгляд режиссёра

Постановкой "Пойман с поличным" занимался Даррен Аронофски — автор "Кита" и "Чёрного лебедя". Режиссёр рассказал, что стремился показать простого человека, которому зритель может сопереживать:

"Хэнк — довольно хороший парень. Он никому не причиняет вреда. Он просто провинциальный парень в большом городе, и мир вокруг него словно рушится. Приятно видеть героя без плаща, обычного человека", — рассказал Аронофски.

Криминальная завязка

Сюжет картины строится вокруг, казалось бы, банальной просьбы соседа: присмотреть за котом на пару дней. Но именно эта мелочь становится началом запутанной криминальной истории, в которую Хэнк оказывается втянут против своей воли.

В фильме, помимо Батлера, снялись Винсент Д'Онофрио, Мэтт Смит, Лив Шрайбер, Зои Кравиц и Реджина Кинг. Мировая премьера запланирована на 27 августа.