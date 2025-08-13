Смерть в рюмке: туристы пили весёлый напиток, а получили отравление метанолом

Пьянящий напиток может оказаться смертельно опасным — именно так произошло на курорте в Краснодарском крае, где минимум восемь туристов скончались после употребления поддельного алкоголя с метанолом. Врач-нарколог Александр Курчицкий объяснил, как не пропустить тревожные симптомы и что делать до приезда медиков.

Метанол: тихий убийца

Главная опасность метанола в том, что его невозможно распознать по вкусу, цвету или запаху. Он не отличается от обычного этилового спирта, но даже 50 мл могут быть смертельными.

"В самом начале опьянения могут быть неспецифические симптомы — нет выраженной эйфории, появляются либо головная боль, либо головокружение. Время появления — от 30 минут до нескольких часов", — предупреждает нарколог Александр Курчицкий.

Симптомы интоксикации усиливаются со временем

через 30-60 минут — легкая слабость, головокружение, головная боль;

спустя 12-24 часа — ухудшение зрения: "пелена", "мушки" перед глазами;

позже — боли в животе и спине, сильная слабость, потеря сознания, кома.

Что делать немедленно

Если есть подозрение на отравление метиловым спиртом, действовать нужно быстро и грамотно:

Вызвать скорую без промедления;

Промыть желудок, если человек в сознании и его состояние позволяет;

Положить пострадавшего на бок, если он без сознания;

Дать 40-50 мл качественной водки, если точно известно, что это метанол.

"Антидотом метанола является этиловый спирт. Если точно известно, что произошло отравление метанолом и пациент в сознании, можно дать выпить немного водки", — уточняет врач.

Однако Курчицкий подчеркивает: применять водку можно только при уверенности в причине отравления — иначе это может только навредить.

Почему важно не терять время

Метанол оказывает разрушительное воздействие на нервную систему, органы зрения и может привести к смерти в течение суток. Важно не откладывать обращение за медицинской помощью — именно врачи смогут провести детоксикацию и спасти жизнь.