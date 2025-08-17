Алкоголь с сюрпризом: как метанол превращает праздник в трагедию

Даже небольшая доза метанола может стать смертельно опасной. Врач-нарколог Любовь Шишенкова в беседе с "Москвой 24" предупредила, что отравление происходит моментально — человек может ощутить судороги и сильную боль в животе.

Когда проявляются симптомы

По словам специалиста, признаки отравления могут появиться не сразу. У некоторых пострадавших они возникают через несколько часов, а иногда — только на следующий день. Всё зависит от количества выпитого опасного вещества.

"Если человеку удалось выжить, он часто страдает от инвалидизации, в частности полной слепоты", — подчеркнула Шишенкова.

Как метанол разрушает организм

Метанол в первую очередь поражает печень, затем — почки, что приводит к почечной недостаточности. После этого у пациента начинают развиваться выраженные клинические симптомы.

Что делать и как защититься

Врач настоятельно советует:

при первых подозрениях на отравление немедленно вызвать скорую помощь;

покупать алкоголь только в проверенных магазинах;

обращать внимание на наличие лицензированных акцизных марок.

Новые технологии против отравлений

Учёные из Университета Аделаиды (Австралия) разработали "метаноловый алкотестер" — прибор, способный быстро выявлять присутствие метилового спирта в организме и оперативно диагностировать отравление.