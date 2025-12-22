Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Wikipedia by Hamedog is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:57

Зимняя "незамерзайка" может оказаться ядом: Роспотребнадзор проверяет сообщения о метаноле

Роспотребнадзор проверяет содержание метанола в стеклоомывающих жидкостях — ТАСС

На фоне зимнего спроса на "незамерзайки" в России вновь обсуждают риск нелегальной продукции с опасными примесями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора: ведомство реагирует на публикации о возможном выявлении метанола в части образцов стеклоомывающих жидкостей с начала декабря 2025 года и запрашивает данные для принятия мер.

Что именно проверяют и откуда появилась информация

"По факту публикации СМИ о выявлении метанола в части образцов стеклоомывающих жидкостей с начала декабря 2025 года, Роспотребнадзор направил в редакцию официальное письмо с требованием предоставить всю имеющуюся информацию для принятия соответствующих мер", — говорится в сообщении.

Ранее "Известия" сообщили, что, несмотря на запрет на производство и продажу стеклоомывающих жидкостей с метанолом, который действует 25 лет, такие товары всё ещё можно приобрести. По данным публикации, эксперты нашли метанол в трёх из семи образцов, купленных в Москве и Подмосковье.

Позиция ведомства и меры контроля

Роспотребнадзор заявил, что продолжает работу по контролю за безопасностью стеклоомывающей жидкости и оценке содержания в ней метанола. Ведомство подчеркнуло, что метанол запрещён для использования в качестве сырья в этой продукции, поэтому любые случаи его присутствия требуют отдельной проверки и реагирования.

Отдельно акцентируется, что информация из публикаций должна быть подтверждена документально — именно поэтому запрошены исходные сведения, позволяющие идентифицировать образцы, точки продаж и происхождение товара.

Рекомендации покупателям и что делать при подозрении

Ведомство рекомендует не покупать стеклоомывающие жидкости с нечитаемыми этикетками или без сопроводительных документов. Также советуют избегать покупок на неофициальных рынках и в незаводской таре. При малейшем подозрении на отравление Роспотребнадзор призвал незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Кроме того, в случае обнаружения некачественной продукции важно сохранить упаковку и чек, запомнить место покупки и передать информацию в территориальное управление ведомства.

