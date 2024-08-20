Уникальный метеорит раскрыл древние тайны образования Солнечной системы

В лаборатории метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН в сотрудничестве с МГУ имени М. В. Ломоносова исследован уникальный метеорит Sierra Gorda 013 — большой CB хондрит, упавший в Чили в 2018 году. О результатах изысканий вышла статья в Meteoritics & Planetary Science, сообщает пресс-служба ГЕОХИ РАН во вторник.
Метеорит состоит из хондр — оливиновых и железных шариков. В них найдены богатые кремнием, натрием, калием, серой, ниобием и танталом микроскопические включения.
Такое сочетание элементов вызвало недоумение исследователей: в космических условиях натрий и калий испаряются и конденсируются из пара при температурах порядка 700 °C, сульфиды — около 450 °C, ниобий и тантал — свыше 1200 °C, а хондры должны были нагреваться до 1500 °C.
По результатам комплексного анализа строения и минерального состава включений и хондр, а также физико-химических условий их формирования, учёные пришли к выводу, что Sierra Gorda 013 образовался при столкновении примитивного и дифференцированного протопланетных тел на внешней холодной границе облака пыли и горячего газа.
В результате такой космической катастрофы, произошедшей, по расчётам, более 4 миллиардов лет назад, возникла сильная турбулентность, затянувшая остатки столкнувшихся объектов внутрь облака — в его горячую область. Кора протопланетного тела испарилась, а входившие в его состав металлы конденсировались в минеральные зёрна. Вынесенные обратно в холодную часть, они были захвачены частицами стекла.
Изучение таких метеоритов и понимание обстоятельств их образования показывает сложность процессов на заре существования Солнечной системы, заключили авторы исследования.
Фото: Тимур Крячко
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