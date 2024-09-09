Кликбейтеры опять за своё: в сети снова появились новости о астероиде, который летит уничтожить землю

Клик бейт новости — публикации с "зазывающими" и провокационными заголовками. И в очередной раз провокаторы сообщают о смертоносном метеорите, грезящим уничтожить землю.
Новости о смертоносных астероидах, которые несутся на землю с неистовым желанием уничтожить все, стали уже классической уловкой для пользователей интернета.
Очередной новостной ресурс с шокирующими новостями для английского сегмента интернета "Lidbible" сообщает о надвигающейся угрозе. Они передают сообщение Nasa о 350-метровом астероиде, который взял курс на землю. Для малыша в мире астероидов название дали не по размерам — "Бог разрушений", или, для учёных, 99942 Апофис.
Прогноз такой — камень с неба упадёт на нас именно 13 апреля 2029 года. Удивительное совпадение — эта дата приходится на пятницу 13-е. Однако, жители земли "пережили" не один такой метеорит, который так и не навестил нас.
Пользователи рунета уже придумали классическую шутку для таких случаев: "Отлично, можно будет не оплачивать кредит". А вот прилетит ли к нам "Бог разрушений", сказать точно невозможно. Но мы призываем верить в самый лучший исход, который подходит именно вам.
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