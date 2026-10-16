Небо прочертят стремительные полосы: в октябре появится шанс увидеть необычное зрелище
Визуальная скорость метеоров напрямую зависит от траектории их вхождения в земную атмосферу, пояснил научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. В комментарии NewsInfo эксперт объяснил природу "стремительных" метеорных потоков и дал рекомендации по их наблюдению в осенний период.
Ранее сообщалось, что метеорный поток Эпсилон-Геминиды считается одним из самых быстрых звездопадов. В текущем году его можно будет наблюдать на востоке перед рассветом 18 и 19 октября. Специалисты уточняют, что скорость метеоров при входе в атмосферу Земли достигает семидесяти километров в час, поскольку Земля буквально врезается в поток, летящий по пересекающейся орбите под большим углом.
Октябрь заставит чаще смотреть в небо тех, кто ценит редкие астрономические явления.
По словам специалиста, термин "стремительный" характеризует видимые треки, которые оставляют падающие частицы. Скорость объекта для земного наблюдателя меняется в зависимости от того, как соприкасается Земля с метеорным облаком. Если частицы движутся параллельно нашей планете, они кажутся медленными, а если летят навстречу — выглядят чрезвычайно быстрыми.
"В вечерние часы, как правило, как стемнеет, можно видеть", — рассказал Моисеев.
Для успешного наблюдения не требуется специального оборудования, достаточно лишь набраться терпения и выбрать подходящее время после захода солнца, говорит эксперт. Стоит учитывать, что звездопад потребует не оборудования, а концентрации внимания на открытом участке неба.
"Нужно смотреть на небо несколько минут пристально. На самом деле метеоры не так уж часто можно заметить. Но если смотреть продолжительное время, можно два-три трека заметить, две-три яркие полосы в небе", — пояснил эксперт.
Моисеев подчеркнул, что метеорный след возникает в момент входа обломка в плотные слои атмосферы, где он нагревается и начинает светиться. Подобные явления происходят ежегодно, когда Земля проходит через остатки разрушившихся астероидов. Иногда на пути планеты встречаются и более крупные объекты, но в большинстве случаев это лишь красивые вспышки.
При этом ученые постоянно отслеживают тысячи неизвестных астероидов для обеспечения безопасности Земли. В редких случаях масштабные явления сопровождаются звуковыми эффектами, как это было, когда в небе взорвался неопознанный космический гость над населенными пунктами.
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