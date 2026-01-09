Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
новогодний праздник
новогодний праздник
© mos.ru by Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:27

Метель и снегопады парализуют новогодний городок Владивостока: каток и ярмарка не будут работать

Новогодний городок в Владивостоке приостановит работу 10 января из-за погоды — мэрия

Новогодний городок на центральной площади Владивостока приостановит свою работу 10 января из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба администрации города.

Причины приостановки работы городка

Согласно официальному сообщению, каток и ярмарка будут закрыты на день, однако планируется, что они откроются снова 11 января. Это решение было принято на фоне ухудшающихся погодных условий, которые могут стать опасными для горожан и гостей города.

"Будут закрыты каток и ярмарка. Планируется снова открыть его для всех желающих 11 января", — говорится в сообщении мэрии Владивостока.

Экстремальная погода в Приморье

С 10 по 11 января Приморский край, включая Владивосток, ожидает экстремальную погоду. Мощный циклон принесет с собой не только рекордные снегопады, но и опасные гололёдные явления с метелью. На большей части региона прогнозируется сильный снег, количество осадков за 12 часов может составить до 19 миллиметров. В южных и восточных территориях осадки будут ещё интенсивнее, местами ожидаются очень сильные снегопады с количеством осадков до 20 миллиметров.

Резиденция Деда Мороза и праздничная атмосфера

Напомним, что новогодний городок в центре Владивостока был открыт 25 декабря. На площади была установлена резиденция Деда Мороза, также работал каток и ярмарка. Центральную площадь украшала 20-метровая новогодняя ёлка, а также фотозоны и тематические конструкции, такие как "чудо-шар", "матрёшка", качели-лошадки, снеговик и другие арт-объекты.

Ожидается, что с улучшением погодных условий городок снова откроет свои двери для жителей и гостей Владивостока.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пожар в Елизовском округе повредил хозпостройку по всей площади без пострадавших — ГУ МЧС России вчера в 4:52
Огонь взял постройку целиком, но проиграл дом: спасённое имущество оценили в 4 млн рублей

В СНТ "Незабудка" в Елизовском округе сгорела хозпостройка, но пожарные успели отстоять двухэтажный дом и спасли имущество на 4 млн рублей.

Читать полностью » В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство 07.01.2026 в 9:40
Нацпроект добрался до бухты Алеут: зачем Приморью дороги к самым отдаленным точкам края

В Приморье определили приоритеты дорожных работ на 2026 год: регион делает ставку на мосты и ключевые транспортные направления.

Читать полностью » К Сахалину приближается мощный циклон с метелью и ветром — МЧС России 07.01.2026 в 9:00
Ваш балкон может стать оружием: простая рекомендация от МЧС, которая спасёт жизни во время шторма

К Сахалину и Курилам приближается циклон с метелями и штормовым ветром: МЧС объявило экстренное предупреждение и обратилось к жителям с рекомендациями.

Читать полностью » В Якутии построят 91 километр автомобильных дорог в 2026 году — Ulus.Media 07.01.2026 в 7:34
Более 40 миллиардов за 5 лет: во сколько Якутии обошлось приведение дорог в нормативное состояние

В Якутии в 2026 году введут более 90 километров дорог. Работы затронут региональные трассы, улицы Якутска и малые агломерации.

Читать полностью » Два пункта весогабаритного контроля в Забайкалье перешли в штатный режим — Забавтодор 07.01.2026 в 7:31
Тестовый режим длиною в 7 лет: как два дорожных комплекса в Забайкалье наконец начали работать

В Забайкалье запустили два пункта весогабаритного контроля, построенные еще в 2019 году. Они долго не работали из-за проблем с дорогами.

Читать полностью » В Приморском крае три автомобиля оказались под водой после выезда на лёд – SHOT 07.01.2026 в 6:34
Лёд не выдержал веса: три машины ушли под воду, когда рыбаки не рассчитали прочность льда

В Приморском крае три машины провалились под лёд. К счастью, рыбаки успели покинуть автомобили и не пострадали. Местные экстренные службы уже на месте.

Читать полностью » В Амурской области завершены работы по восстановлению железнодорожного движения после аварии – ТАСС 07.01.2026 в 6:34
Решение проблемы спустя два дня: восстановление движения после схода 35 вагонов на Забайкальской железной дороге

Восстановительные работы на месте схода вагонов на Забайкальской железной дороге завершены. Поезда дальнего следования продолжают следовать с задержками.

Читать полностью » Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Камчатском крае – Камчатский филиал РАН 07.01.2026 в 5:11
Когда камчатская земля просыпается: землетрясение магнитудой 5,0 и что оно означает для региона

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,0. В чём причина активности в регионе и какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности?

Читать полностью »

Новости
Мир
В США мужчина украл около 100 комплектов человеческих останков — полиция
Мир
Макговерн: Украина столкнется с дефицитом финансирования для обороны в ближайшие месяцы
Общество
Россияне будут работать только три недели в январе — Подольская
Общество
Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский
Общество
Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ
Красота и здоровье
В диспансеризацию 2026 года включат анализы для оценки репродуктивного здоровья — Демидик
Общество
Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев
Экономика
Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet