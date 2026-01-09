Метель и снегопады парализуют новогодний городок Владивостока: каток и ярмарка не будут работать

Новогодний городок на центральной площади Владивостока приостановит свою работу 10 января из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба администрации города.

Причины приостановки работы городка

Согласно официальному сообщению, каток и ярмарка будут закрыты на день, однако планируется, что они откроются снова 11 января. Это решение было принято на фоне ухудшающихся погодных условий, которые могут стать опасными для горожан и гостей города.

"Будут закрыты каток и ярмарка. Планируется снова открыть его для всех желающих 11 января", — говорится в сообщении мэрии Владивостока.

Экстремальная погода в Приморье

С 10 по 11 января Приморский край, включая Владивосток, ожидает экстремальную погоду. Мощный циклон принесет с собой не только рекордные снегопады, но и опасные гололёдные явления с метелью. На большей части региона прогнозируется сильный снег, количество осадков за 12 часов может составить до 19 миллиметров. В южных и восточных территориях осадки будут ещё интенсивнее, местами ожидаются очень сильные снегопады с количеством осадков до 20 миллиметров.

Резиденция Деда Мороза и праздничная атмосфера

Напомним, что новогодний городок в центре Владивостока был открыт 25 декабря. На площади была установлена резиденция Деда Мороза, также работал каток и ярмарка. Центральную площадь украшала 20-метровая новогодняя ёлка, а также фотозоны и тематические конструкции, такие как "чудо-шар", "матрёшка", качели-лошадки, снеговик и другие арт-объекты.

Ожидается, что с улучшением погодных условий городок снова откроет свои двери для жителей и гостей Владивостока.