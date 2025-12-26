Метель и гололёд ставят под угрозу поездки: почему столичные водители рискуют на дорогах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы настоятельно рекомендует жителям и гостям города воспользоваться общественным транспортом в пятницу из-за неблагоприятных погодных условий, включая снег, сильный ветер и возможное образование гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По прогнозам синоптиков, сегодня утром в городе снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. В течение дня настоятельно рекомендуем использовать городской транспорт. Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время — после 20:00", — говорится в сообщении.

Погодные условия и их влияние на движение

В ЦОДД уточнили, что на ситуацию на дорогах могут повлиять несколько факторов, включая снижение скорости из-за погодных условий, увеличение числа поездок, короткий рабочий день, ремонтные работы на дорогах и возможные мелкие ДТП.

Эксперты рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и не отвлекаться на мобильные устройства во время движения.

Оперативное отслеживание ситуации

Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД работают круглосуточно, обеспечивая мониторинг дорожной обстановки и оперативное реагирование на изменения.