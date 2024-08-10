Сухие луга бьют рекорды по выбросам метана, угрожая климату сильнее болот

Учёные из Аляскинского университета в Фэрбенксе провели трёхлетнее исследование на северных лугах и сделали неожиданное открытие: эти сухие экосистемы выделяют значительное количество метана, значительно превышающее показатели болот.
В ходе экспериментов, проведённых на 25 различных участках, учёные обнаружили, что наибольшее выделение метана наблюдается в наиболее сухих районах, где оно в пять раз выше, чем на заболоченных территориях. Это открытие противоречит ранее устоявшемуся мнению о том, что основными источниками метана являются болота, сообщает Nature Communications (NC).
Особенно высокие выбросы метана зафиксированы в едомах — осадочных возвышенностях в северных регионах.
Фото: commons.wikimedia.org/Krazytea (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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