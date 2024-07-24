Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали метод переработки металлургических отходов в сырьё для производства чугуна или стали. Проект предусматривает создание металлизированных брикетов из пыли и окалины, собираемых на металлургических предприятиях. Это позволит утилизировать миллионы тонн отходов, традиционно складируемых в шламонакопителях.

Цинкосодержащая пыль и замасленная окалина будут прессоваться в брикеты, что не только снизит потребность в природном рудном сырье, но и сэкономит использование кокса за счёт масла, содержащегося в окалине. Это новшество также вписывается в стратегию университета, направленную на развитие экологии и цифровой индустрии, утверждённую после победы ЮУрГУ в программе "Приоритет 2030", сообщает ТАСС.

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