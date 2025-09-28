Как ухаживать за металлочерепицей: правила монтажа и обслуживания
Металлочерепица — один из самых узнаваемых кровельных материалов, который выбирают за долговечность и красивый внешний вид. Но чтобы крыша действительно служила десятилетиями, важно учитывать не только качество монтажа, но и регулярный уход. Грамотная эксплуатация позволяет избежать протечек, коррозии и преждевременного ремонта.
Что представляет собой металлочерепица
Металлочерепица — это профилированный стальной лист, многослойно защищённый от внешней среды. Основа из стали покрыта цинком, затем пассивирующими составами, грунтовкой и полимером. Такой "пирог" предохраняет материал от влаги, ультрафиолета и механических повреждений. На практике именно качество этих слоёв определяет срок службы покрытия.
Сравнение: металлочерепица и другие материалы
|Материал
|Срок службы
|Устойчивость к влаге
|Уход
|Металлочерепица
|30-50 лет
|Высокая при целостном покрытии
|Проверка крепежей, очистка, мойка
|Битумная черепица
|15-25 лет
|Средняя, возможны набухания
|Частичный ремонт лепестков
|Керамическая черепица
|50+ лет
|Высокая
|Редкий осмотр, высокая нагрузка на стропила
|Профнастил
|20-30 лет
|Средняя
|Чистка и защита от ржавчины
Уход за металлочерепицей во время монтажа
-
Осмотрите листы на наличие сколов и царапин. Повреждения сразу обрабатывайте антикоррозийной эмалью.
-
При резке срезы очищайте от стружки и покрывайте защитным средством.
-
Монтажники должны перемещаться по крыше в обуви с мягкой подошвой.
-
Листы до установки храните в сухом проветриваемом месте, уложив их с прокладками и под уклоном.
Регулярное обслуживание крыши
• Мойка. Раз в 5-6 лет промывайте поверхность мягкой губкой с водой и щадящим средством. Можно использовать шланг с давлением до 50 бар.
• Очистка от мусора. Весной и осенью убирайте листву и ветки. Особое внимание уделяйте примыканиям и водостокам.
• Зимой. Счищайте снег вручную, оставляя защитный слой около 8-10 см. Не допускайте образования наледи.
• Крепежи. Раз в год проверяйте саморезы и уплотнительные резинки. При необходимости подтяните или замените их.
Металлочерепица — это прочная и эстетичная кровля, которая при грамотной эксплуатации служит десятилетиями. Ключ к её долговечности — аккуратный монтаж, регулярная очистка от мусора, контроль крепежей и защита от коррозии. Следуя этим простым правилам, вы сохраните крышу красивой и надёжной более 30 лет.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru