Холодный металл больше не в моде: почему смартфоны отказались от премиум-корпусов

Когда-то металлический корпус считался признаком премиального устройства — достаточно вспомнить iPhone 6, HTC One M7 или Samsung Galaxy S7 edge. Холодный алюминий, матовая поверхность и ощущение монолитности создавали у пользователей чувство надёжности и статуса. Но сегодня, в 2025 году, смартфоны и планшеты с цельнометаллическим корпусом почти полностью исчезли.

Авторы портала NotebookCheck объяснили, почему индустрия окончательно отказалась от металла в пользу пластика и стекла.

Главная причина — сигнал

Главная функция корпуса смартфона — не только эстетика и защита, но и взаимодействие с беспроводными модулями. Металл, как отмечают специалисты, экранирует радиосигналы, препятствуя работе Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G и 5G.

"Металл действует как клетка Фарадея, создавая помехи антеннам и снижая чувствительность модулей связи", — пояснили авторы NotebookCheck.

Чтобы решить эту проблему, производители были вынуждены искать обходные решения: добавлять пластиковые вставки, прорези или скрытые антенны, но всё это усложняло производство и повышало себестоимость.

Как Apple научилась "обманывать" металл

Компания Apple одной из первых предложила элегантное инженерное решение. В корпусах iPhone и iPad инженеры начали встраивать пластиковые антенны, напечатанные по технологии инжекционного литья, прямо в металлическую рамку.

Такое решение позволяло устройству оставаться металлическим на ощупь, сохраняя при этом нормальную работу беспроводных модулей.

"Кстати, эта технология позже перекочевала и в автомобильную индустрию, где металлические панели кузова тоже мешают передаче сигналов", — отмечают специалисты.

Однако этот метод оказался дорогим. Производство требует высокой точности, а процент брака при интеграции антенн в металл остаётся значительным. Поэтому бюджетные смартфоны и планшеты чаще всего выпускают в пластиковых корпусах.

Возвращение металла с оговорками

Интересно, что в этом году Apple всё же вернула металл в флагманскую линейку iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Корпус этих моделей выполнен из титана, но, чтобы обеспечить совместимость с беспроводными технологиями, на задней панели разместили стеклянную вставку.

Таким образом, формально это снова "металлический iPhone", но технически — гибрид стекла и титана.

Материал корпуса Преимущества Недостатки Металл Прочность, устойчивость к царапинам, премиум-внешний вид Экранирует сигнал, дорог в обработке Стекло Пропускает радиоволны, подходит для беспроводной зарядки Хрупкость, сложность ремонта Пластик (поликарбонат, композит) Лёгкий, дешёвый, не мешает антеннам Быстрее изнашивается, менее статусный внешний вид

Почему металл мешает связи

Современный смартфон содержит несколько десятков антенн, каждая из которых работает на своей частоте. Металл отражает радиоволны и нарушает синхронизацию сигналов, из-за чего:

• падает скорость передачи данных;

• увеличиваются задержки в сетях 5G;

• ухудшается качество приёма Wi-Fi;

• растёт энергопотребление, так как модем вынужден повышать мощность.

Эти эффекты особенно критичны для миллиметрового диапазона 5G (mmWave), где даже миллиметровые помехи снижают производительность.

Эволюция материалов

2010-2015: эра алюминия. Производители соревнуются в толщине и дизайне. 2016-2019: переход к стеклу для поддержки беспроводной зарядки. 2020-2024: распространение композитов и гибридных рамок из алюминия с пластиковыми или керамическими вставками. 2025: возвращение титана, но в сочетании со стеклом.

"Чистый металл больше не отвечает требованиям эпохи беспроводных технологий. Он красив, но несовместим с реальностью 5G и Qi-зарядки", — отмечают эксперты NotebookCheck.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полностью металлический корпус без изоляции антенн → Последствие: слабый сигнал и перегрев модема → Альтернатива: комбинированные решения с антенными зонами из пластика или стекла.

• Ошибка: использование стекла низкой прочности → Последствие: риск повреждения при падении → Альтернатива: закалённое стекло Gorilla Armor или сапфировые вставки.

• Ошибка: экономия на композитных материалах → Последствие: деформация корпуса и быстрый износ → Альтернатива: армированные полимеры и карбоновые композиты.

А что если металл вернётся навсегда?

Некоторые инженеры считают, что новые сплавы алюминия и титана с нанопокрытием могут вернуть эпоху металлических корпусов, но уже без проблем с антеннами. Перспективные технологии, такие как метаматериалы, позволяют управлять прохождением радиоволн через металл, создавая "окна связи" без потери прочности.

Если эти разработки будут доведены до массового производства, то "металлические смартфоны 2.0" снова могут стать трендом.

Плюсы и минусы разных материалов

Критерий Металл Стекло Пластик Прочность ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ Радиопрозрачность ★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★★★ Стоимость ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★ Внешний вид ★★★★★ ★★★★☆ ★★☆☆☆ Совместимость с беспроводной зарядкой ★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★☆☆

FAQ

Почему металл мешает сигналу?

Потому что он отражает электромагнитные волны и мешает работе антенн, создавая эффект экранирования.

Зачем в iPhone стеклянная задняя панель?

Она пропускает радиоволны и позволяет использовать беспроводную зарядку.

Какие материалы сейчас считаются перспективными?

Титан, керамика и композитные полимеры с карбоновыми вставками.

Почему бюджетные смартфоны чаще пластиковые?

Производство таких корпусов дешевле и проще, чем интеграция антенн в металл.

Можно ли сделать цельнометаллический корпус без потери сигнала?

Пока нет — физика ограничивает прохождение радиоволн через металл, но решения на уровне метаматериалов уже тестируются.

Мифы и правда

• Миф: пластик всегда дешевле и хуже.

Правда: современные полимеры долговечны и устойчивы к царапинам, их применяют даже в военной технике.

• Миф: металлический корпус гарантирует надёжность.

Правда: при падении металл гнётся, а стекло можно заменить.

• Миф: стекло ломкое и непрактичное.

Правда: современные закалённые панели прочнее алюминия по стойкости к царапинам.

3 интересных факта

В первых моделях iPhone металлический корпус создавал помехи GPS, поэтому Apple добавляла пластиковую "спинку" под антенну. Современные смартфоны содержат до 18 антенн, работающих одновременно. Металлические рамки сегодня используются не для прочности, а для отвода тепла от процессора.

Исторический контекст

В начале 2010-х металлический корпус был символом флагмана. Но развитие беспроводных технологий — 5G, NFC, Qi-зарядки — изменило правила игры. Металл перестал соответствовать требованиям "умной" электроники.

Сегодня индустрия переживает новый баланс между красотой и функциональностью: вместо массивного алюминия — стекло, керамика и композиты. Но если инженеры научатся "делать металл прозрачным для сигналов", то эпоха холодных корпусов, возможно, ещё вернётся.