Вода
Вода
© pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:14

Они создали вещество, которое дышит, пьёт и думает — Нобель-2025 уже в истории

Нобелевский комитет наградил химиков, создавших материалы для снижения выбросов CO₂

Нобелевская премия по химии 2025 года стала торжеством инноваций, открывающих человечеству новые пути в борьбе с глобальными экологическими вызовами. Высокую награду разделили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги - учёные, чьи разработки металлоорганических каркасных структур (МОКС, или MOF — metal-organic frameworks) уже сегодня меняют подход к очистке воздуха, получению воды и хранению энергии.

Что такое металлоорганические каркасные структуры

МОКС представляют собой трёхмерные материалы, в основе которых — соединения металлов и органических молекул. Эти структуры напоминают губку, пронизанную миллиардами крошечных пор. Их уникальность заключается в том, что каждая пористая единица способна захватывать, фильтровать или хранить определённые молекулы — от водяных паров до углекислого газа.

"Металлоорганические каркасы помогут решению глобальных проблем, таких как очистка воды и борьба за достойную экологию", — подчеркнул председатель Нобелевского комитета Хайнер Линке.

От идеи к мировому прорыву

История открытия МОКС началась в 1989 году, когда Ричард Робсон впервые представил концепцию молекулярных элементов с множеством полостей. Его исследования показали, что возможно создание искусственных каркасов, способных удерживать и сортировать вещества по размеру молекул.

Позже к этой идее подключились Сусуму Китагава и Омар Яги, доказавшие, что такие структуры могут быть не только стабильными, но и гибкими. Они разработали методы синтеза прочных материалов, сохраняющих свои свойства при изменении температуры, давления и состава газа. Это стало фундаментом для создания десятков тысяч разновидностей МОКС, применяемых сегодня в самых разных отраслях — от медицины до энергетики.

Почему открытие стало революцией

Благодаря способности "работать с молекулами", МОКС стали ключом к решению проблем, которые долго считались нерешаемыми:

  1. Извлечение воды из воздуха - пористая структура способна улавливать влагу даже при низкой влажности, что особенно важно для пустынных регионов.

  2. Улавливание углекислого газа - МОКС селективно захватывают CO₂, помогая снижать выбросы парниковых газов.

  3. Хранение токсичных веществ - безопасное удержание химических соединений предотвращает загрязнение окружающей среды.

  4. Катализ химических реакций - внутренняя поверхность каркасов идеально подходит для проведения реакций без побочных продуктов.

  5. Проведение электричества - некоторые МОКС уже применяются в создании сенсоров и аккумуляторов нового поколения.

Сравнение: МОКС и традиционные сорбенты

Критерий МОКС Активированный уголь Цеолиты
Удельная поверхность До 7000 м²/г До 1500 м²/г До 1000 м²/г
Возможность настройки пор Гибкая Ограниченная Фиксированная
Селективность Очень высокая Средняя Средняя
Применение Улавливание CO₂, фильтрация, катализ Очистка газов Фильтрация и ионный обмен
Экологичность Безопасен Может требовать регенерации Экологичен

МОКС превосходят традиционные материалы практически по всем показателям, что делает их идеальной платформой для технологий будущего.

Как создаются металлоорганические каркасы: шаг за шагом

  1. Выбор металлов - чаще всего используются ионы цинка, меди или циркония.

  2. Добавление органических связующих - органические молекулы соединяют металлические узлы, формируя каркас.

  3. Контроль температуры и давления - эти параметры определяют размер и форму пор.

  4. Очистка и стабилизация - готовый материал подвергают обработке для удаления остатков реагентов.

  5. Функционализация - добавляются активные группы, отвечающие за конкретные свойства (например, улавливание воды).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование МОКС без оптимизации под конкретные вещества.
    Последствие: снижение эффективности фильтрации.
    Альтернатива: настройка структуры пор под нужный размер молекул.

  • Ошибка: пренебрежение условиями хранения.
    Последствие: потеря активности при контакте с влагой.
    Альтернатива: герметичная упаковка и хранение в сухой среде.

  • Ошибка: применение дешёвых катализаторов без расчёта нагрузки.
    Последствие: разрушение каркаса.
    Альтернатива: использование композитов на основе циркония и алюминия.

А что если технологии МОКС станут массовыми?

Если металлоорганические структуры выйдут за пределы лабораторий и станут промышленным стандартом, человечество получит возможность перерабатывать воздух и воду прямо в местах, где их не хватает. Например, в будущем МОКС могут использоваться в автономных фильтрах для марсианских колоний или в системах жизнеобеспечения на подводных станциях.

Плюсы и минусы технологии МОКС

Плюсы Минусы
Уникальная пористость и селективность Высокая стоимость синтеза
Возможность настраивать свойства Сложность масштабного производства
Экологическая безопасность Не все структуры стабильны
Применение в разных отраслях Требует контроля условий хранения

FAQ

Что такое МОКС простыми словами?
Это кристаллические материалы с миллиардами микропор, способные избирательно поглощать нужные молекулы.

Можно ли использовать МОКС в быту?
Пока нет, но разработки ведутся — в будущем такие фильтры могут появиться в бытовых очистителях воздуха и воды.

Сколько стоит производство МОКС?
Цена сильно варьируется — от десятков до тысяч долларов за грамм, в зависимости от состава и назначения.

Что лучше: цеолиты или МОКС?
МОКС обладают большей гибкостью и регулируемыми свойствами, поэтому считаются более перспективными.

Мифы и правда

  • Миф: МОКС — чисто лабораторный материал.
    Правда: они уже применяются в промышленности для улавливания углекислого газа.

  • Миф: структура МОКС нестабильна.
    Правда: новые модификации выдерживают высокие температуры и влажность.

  • Миф: эти материалы вредны для экологии.
    Правда: они наоборот помогают очищать воздух и воду.

3 интересных факта

  1. Один грамм МОКС имеет поверхность, сравнимую с футбольным полем.

  2. МОКС способны удерживать до 25% своего веса в виде водяного пара.

  3. Некоторые структуры МОКС можно "перепрограммировать" под новые молекулы, просто меняя органические связки.

Исторический контекст

Создание МОКС стало логическим продолжением развития координационной химии, начавшейся ещё в XIX веке с работ Альфреда Вернера — лауреата Нобелевской премии 1913 года. Современные открытия Китагавы, Робсона и Яги объединили классические принципы химии металлов с возможностями нанотехнологий, что открыло путь к созданию материалов будущего.

