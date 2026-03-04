Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:08

Разгон метаболизма стал модой: чем может закончиться следование новому тренду

Разогнать обмен веществ возможно, но делать это без медицинских показаний и контроля врача может быть опасно для здоровья, пояснила диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова. О том, нужно ли ускорять метаболизм и какими способами это допустимо делать, она рассказала в комментарии NewsInfo.

Ускорить скорость обмена веществ действительно можно, однако такие методы применяются строго по показаниям, отметила диетолог. По ее словам, существуют препараты, которые выполняют функцию ускорения метаболизма.

"Ускоряют скорость обмена веществ препараты из группы адреномиметиков, те, которые стимулируют выработку большого количества адреналина, норадреналина в крови. К ним относятся некоторые общеизвестные средства для снижения веса тела. Все они рецептурные, даются под врачебным контролем", — пояснила Гончарова.

Специалист подчеркнула, что такие препараты применяются только у полностью здоровых людей с избыточным весом и после исключения заболеваний щитовидной железы и других серьезных патологий. Она добавила, что гормоны щитовидной железы требуют особенно тщательной дозировки и контроля уровня тиреотропного гормона.

"Препараты, содержащие левотироксин или комбинацию левотироксина с трийодтиранином резко и быстро увеличивают скорость обмена веществ. Поэтому очень важна тщательная дозировка этих препаратов при заболеваниях щитовидной железы и поддержание целевых, подчеркиваю, не референтных среднестатистических, а целевых значений уровня тиреотропного гормона как главного критерия", — предупредила врач.

Кроме того, умеренно ускорять обмен веществ, по словам диетолога, способны кофеинсодержащие напитки, имбирь, куркума и некоторые другие растения.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли вообще стремиться к ускорению метаболизма, врач подчеркнула, что такие решения принимаются строго индивидуально.

"Лечебные поводы обсуждаются всегда персонально с лечащим врачом. Всегда это высокое искусство, потому что пожелания пациента и его истинное состояние здоровья могут быть оценены субъективно самим человеком, но должно быть объективно оценено с помощью обязательного клинического осмотра и беседы после проведенных клинико-лабораторных и инструментальных исследований. Каждому свое", — заключила специалист.

