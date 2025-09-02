Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:41

Апокалипсис фертильности: как метаболический синдром разрушает мечты о материнстве

Метаболический синдром снижает фертильность у женщин, исследование Сеченовского университета

Знаете ли вы, что даже начальные проявления метаболического синдрома могут серьезно повлиять на способность женщины забеременеть? Исследование сотрудников Сеченовского университета показало, что абдоминальное ожирение — одна из первых стадий этого синдрома — снижает фертильность.

Как метаболический синдром влияет на репродуктивное здоровье?

В основе исследования лежали данные из Клиники акушерства и гинекологии имени В. Ф. Снегирева, где были обследованы 242 женщины с проблемами бесплодия. Почти у половины (49,6%) из них выявили метаболический синдром, причем у большинства — на ранних этапах, когда ожирение только начинает развиваться.

Ученые отмечают, что избыточный вес вызывает гормональные сбои, ухудшает качество яйцеклеток и снижает способность эндометрия принимать эмбрион. Особенно это заметно при использовании вспомогательных репродуктивных технологий: с каждым увеличением индекса массы тела (ИМТ) на единицу вероятность успешной имплантации уменьшается на 2-4%.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

Если у женщины наблюдаются нарушения менструального цикла, быстрый набор веса или активный рост волос, это должно стать сигналом для обращения к врачу, особенно если планируется беременность.

Авторы исследования подчеркивают, что ожирение негативно влияет на овуляцию, работу яичников и увеличивает риск осложнений во время беременности. Но и другой край — недостаток массы тела — опасен не меньше, так как может повредить здоровью будущего ребенка.

Интересно, что снижение веса способствует восстановлению фертильности: у женщин с нормальным ИМТ случаи бесплодия встречаются в три раза реже.

