Sydney (AU), Bondi Beach -- 2019 -- 2354
© commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:42

Место отдыха стало точкой боли: последствия атаки на пляже продолжают раскрываться

22 пострадавших после теракта на пляже Бондай остаются под наблюдением — минздрав НЮУ

Часть пострадавших при теракте на одном из самых известных пляжей Австралии по-прежнему остаётся в больницах, а состояние нескольких человек вызывает серьёзные опасения у врачей. Медики продолжают круглосуточно наблюдать пациентов, пострадавших в результате нападения на пляже Бондай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

Состояние пострадавших

К утру среды в медицинских учреждениях Сиднея остаются не менее 22 человек, получивших ранения в результате теракта. По данным регионального минздрава, часть пострадавших уже была выписана, однако даже после возвращения домой они продолжают находиться под наблюдением специалистов.

"Под наблюдением врачей в настоящее время остаются 22 пациента, но некоторые из уже выписанных пострадавших получают амбулаторное лечение и наблюдаются у врачей", — сообщили в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь оказывается в полном объёме, а состояние пациентов регулярно пересматривается с учётом динамики восстановления.

Критические пациенты и работа врачей

Особую тревогу у медиков вызывает состояние троих пострадавших. Их состояние оценивается как критическое, в то время как у остальных пациентов оно остаётся стабильным. Врачи продолжают применять все необходимые меры интенсивной терапии и мониторинга, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Представители системы здравоохранения подчёркивают, что лечение таких пациентов требует повышенного внимания и скоординированной работы различных медицинских служб. В больницах задействованы профильные специалисты, включая реаниматологов и хирургов.

Медицинская помощь после трагедии

После нападения на пляже Бондай система здравоохранения Сиднея была переведена в усиленный режим работы. Больницы оперативно приняли пострадавших, а экстренные службы обеспечили их транспортировку и первичную помощь.

Даже после выписки пациентов из стационаров медицинские службы продолжают сопровождение, включая амбулаторное наблюдение и реабилитацию. Власти штата подчёркивают, что все пострадавшие получат необходимую поддержку до полного восстановления.

