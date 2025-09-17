Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спор двух мужчин
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:37

Ни пройти, ни проехать. На общей площадке личные вещи соседа — куда жаловаться?

Эксперт объяснил, как бороться с соседями, занимающими общую территорию личными вещами

Сначала разговор, потом управляющая компания, затем жилищная инспекция. Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев указал порядок действий взаимодействия с захламляющими площадку соседями.

Первое и самое простое — поговорить с жильцом- эгоистом, уверен эксперт.

"Аргументированно, спокойно ему предложить свои вещички разместить где-то в другом месте на своей территории, поскольку они вам объективно мешают. Желательно зафиксировать факт этого обращения и факт отказа. Фото, видео, акт оставить. Я такого числа обратился, он меня послал", — моделирует возможную ситуацию специалист.

Далее — управляющая компания, пишем туда жалобу, советует Сергеев.

"Управляющая организация должна будет обратиться к собственнику, который свои вещи там содержит, провести проверку, если факты подтвердятся, выдать ему предписание, чтобы он устранил нарушение", — напомнил про следующий этап воздействия на соседа эксперт.

Жилищная инспекция — ещё одна организация, которую можно задействовать, чтобы понудить безответственного жильца убрать личное имущество с общей территории, напомнил жилищник. Точку в споре может поставить, конечно, суд, продолжил специалист. Но, даже в таком случае, посетовал собеседник NewsInfo, не факт, что удастся заставить соседа освободить площадку от его хлама.

"Это будет достаточно долго тянуться, и нет гарантии, что вы достигнете результата. Даже если есть судебное решение, которое обязывает собственника убрать хлам с лестничной клетки, он его уберет, решение исполнит, а через какое-то время опять хлам туда поставят. И нужно будет заново весь процесс проходить. Поэтому главный способ — разговор с собственником", — резюмировал Сергеев.

