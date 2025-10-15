Как сделать небрежный пучок, который выглядит будто “сам по себе” — но на деле идеален

Создать стильный и при этом естественный образ можно без особых усилий. "Грязная" булочка, известная также как небрежный пучок, давно стала символом непринужденности и женственности. Однако добиться идеального результата, как отмечают профессионалы, не так просто — здесь важны техника, подход и правильные средства для укладки.

Почему "грязная булочка" — это красиво

Такую прическу выбирают за легкость, объем и ощущение непринужденности. Она одинаково уместна в офисе, на прогулке или на вечеринке. Главный секрет в том, чтобы она выглядела естественно, но не неаккуратно. Австралийский парикмахер Джоуи Скандиццо, со-креативный директор бренда ELEVEN Australia, подчеркивает важность подготовки волос и выбора текстуры.

"Это не обязательно должны быть свежевымытые волосы. Второй или третий день после мытья — даже лучше, потому что они лучше держат форму", — сказал парикмахер Джоуи Скандиццо.

Этап 1. Начните с правильных волос

Идеальный беспорядочный пучок создается только на сухих волосах. Если вы только что вымыли голову, слегка подсушите волосы феном и нанесите немного текстурирующего спрея. Средства вроде сухого шампуня или солевого спрея помогут добавить объема и убрать излишнюю гладкость.

Для обладательниц кудрей подходит крем для локонов — он сохраняет естественную упругость и подчеркивает форму, не утяжеляя прическу.

"У кудрявых волос уже достаточно текстуры, чтобы не прилагать слишком много усилий для создания эффекта беспорядка", — отметила парикмахер Ким Кимбл, основатель Kim Kimble Hair Collection.

Этап 2. Разделите волосы

Перед тем как собрать волосы в пучок, отделите челку или несколько передних прядей. Этот прием придает лицу мягкость и объем.

"Для идеального беспорядочного стиля начните с разделения передних и задних волос", — пояснила свадебный парикмахер Меган Шнелл.

Заколите передние пряди, чтобы они не мешали, а после завершения укладки аккуратно освободите их.

Этап 3. Добавьте средство для фиксации

Как праймер удерживает макияж, так и укладочные средства помогают пучку держаться дольше. Тонким волосам подойдет сухой шампунь или текстурирующий спрей. Они придают объем, делают волосы более послушными и фиксируют форму.

Распылите средство на корни и слегка прочешите волосы пальцами. Если волосы слишком мягкие — добавьте немного лака. Избегайте избытка продукта, чтобы не утяжелить прическу.

Этап 4. Сделайте хвост и закрутите пучок

Теперь настала очередь главного шага. Соберите волосы в свободный хвост на удобной высоте — от макушки до затылка. Затем закрутите хвост и оберните его вокруг основания, формируя легкий пучок. Не стремитесь к идеальной симметрии — небольшие выбившиеся пряди добавят шарма.

Чтобы пучок держался, закрепите его несколькими невидимками или шпильками. Для большей пышности можно слегка начесать хвост перед скручиванием.

Этап 5. Расслабьтесь и "растрепите" образ

Самая приятная часть — сделать пучок живым. Аккуратно вытяните несколько прядей у лица и на затылке, придавая прическе небрежный, но продуманный вид. Слегка разрыхлите пучок пальцами, чтобы он не выглядел слишком тугим. Завершите укладку лаком для волос средней фиксации.

"Оставляю немного деталей спереди — это добавляет объема и интереса к стилю", — рассказала парикмахер Меган Шнелл.

Советы шаг за шагом

Нанесите текстурирующее средство на сухие волосы. Разделите челку и передние пряди. Соберите волосы в хвост и слегка закрутите. Оберните хвост вокруг резинки и зафиксируйте шпильками. Вытяните пару прядей у лица и сбрызните лаком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использование слишком большого количества лака или мусса.

Последствие: Волосы теряют объем, становятся "тяжелыми".

Альтернатива: Используйте текстурный спрей или сухой шампунь — они придают легкость и держат форму.

Последствие: Прическа выглядит неестественно, а волосы ломаются.

Альтернатива: Ослабьте пучок и вытяните несколько прядей.

Последствие: Сложнее удерживать форму.

Альтернатива: Используйте спрей с морской солью или пудру для объема.

А что если…

Если у вас короткие волосы, используйте накладной пучок или специальные резинки с насадкой-бубликом. Для густых и длинных волос попробуйте две булочки — одну на затылке, вторую повыше: это добавит объема и устойчивости.

Плюсы и минусы прически

Плюсы Минусы Легко и быстро делать Может быстро распадаться без фиксации Подходит для всех типов волос Требует практики для аккуратного результата Сочетается с любым стилем одежды Не всегда подходит для официальных мероприятий

FAQ

Как выбрать средство для фиксации?

Для тонких волос — сухой шампунь или спрей для текстуры. Для густых — легкий лак, для вьющихся — крем для локонов.

Сколько держится беспорядочный пучок?

В среднем 6-8 часов. При правильной фиксации — дольше.

Что лучше использовать — резинку или шпильки?

Резинка нужна для основы, шпильки — для закрепления формы. Используйте обе.

Мифы и правда

Миф: Пучок портит волосы.

Правда: Только если слишком тугой. Свободный вариант безопасен.

Правда: При аккуратном исполнении это стильная прическа даже для офиса.

Правда: Пучок можно сделать и на волосах до плеч, если использовать аксессуары.

