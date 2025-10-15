Как сделать небрежный пучок, который выглядит будто “сам по себе” — но на деле идеален
Создать стильный и при этом естественный образ можно без особых усилий. "Грязная" булочка, известная также как небрежный пучок, давно стала символом непринужденности и женственности. Однако добиться идеального результата, как отмечают профессионалы, не так просто — здесь важны техника, подход и правильные средства для укладки.
Почему "грязная булочка" — это красиво
Такую прическу выбирают за легкость, объем и ощущение непринужденности. Она одинаково уместна в офисе, на прогулке или на вечеринке. Главный секрет в том, чтобы она выглядела естественно, но не неаккуратно. Австралийский парикмахер Джоуи Скандиццо, со-креативный директор бренда ELEVEN Australia, подчеркивает важность подготовки волос и выбора текстуры.
"Это не обязательно должны быть свежевымытые волосы. Второй или третий день после мытья — даже лучше, потому что они лучше держат форму", — сказал парикмахер Джоуи Скандиццо.
Этап 1. Начните с правильных волос
Идеальный беспорядочный пучок создается только на сухих волосах. Если вы только что вымыли голову, слегка подсушите волосы феном и нанесите немного текстурирующего спрея. Средства вроде сухого шампуня или солевого спрея помогут добавить объема и убрать излишнюю гладкость.
Для обладательниц кудрей подходит крем для локонов — он сохраняет естественную упругость и подчеркивает форму, не утяжеляя прическу.
"У кудрявых волос уже достаточно текстуры, чтобы не прилагать слишком много усилий для создания эффекта беспорядка", — отметила парикмахер Ким Кимбл, основатель Kim Kimble Hair Collection.
Этап 2. Разделите волосы
Перед тем как собрать волосы в пучок, отделите челку или несколько передних прядей. Этот прием придает лицу мягкость и объем.
"Для идеального беспорядочного стиля начните с разделения передних и задних волос", — пояснила свадебный парикмахер Меган Шнелл.
Заколите передние пряди, чтобы они не мешали, а после завершения укладки аккуратно освободите их.
Этап 3. Добавьте средство для фиксации
Как праймер удерживает макияж, так и укладочные средства помогают пучку держаться дольше. Тонким волосам подойдет сухой шампунь или текстурирующий спрей. Они придают объем, делают волосы более послушными и фиксируют форму.
- Распылите средство на корни и слегка прочешите волосы пальцами.
- Если волосы слишком мягкие — добавьте немного лака.
- Избегайте избытка продукта, чтобы не утяжелить прическу.
Этап 4. Сделайте хвост и закрутите пучок
Теперь настала очередь главного шага. Соберите волосы в свободный хвост на удобной высоте — от макушки до затылка. Затем закрутите хвост и оберните его вокруг основания, формируя легкий пучок. Не стремитесь к идеальной симметрии — небольшие выбившиеся пряди добавят шарма.
Чтобы пучок держался, закрепите его несколькими невидимками или шпильками. Для большей пышности можно слегка начесать хвост перед скручиванием.
Этап 5. Расслабьтесь и "растрепите" образ
Самая приятная часть — сделать пучок живым. Аккуратно вытяните несколько прядей у лица и на затылке, придавая прическе небрежный, но продуманный вид. Слегка разрыхлите пучок пальцами, чтобы он не выглядел слишком тугим. Завершите укладку лаком для волос средней фиксации.
"Оставляю немного деталей спереди — это добавляет объема и интереса к стилю", — рассказала парикмахер Меган Шнелл.
Советы шаг за шагом
- Нанесите текстурирующее средство на сухие волосы.
- Разделите челку и передние пряди.
- Соберите волосы в хвост и слегка закрутите.
- Оберните хвост вокруг резинки и зафиксируйте шпильками.
- Вытяните пару прядей у лица и сбрызните лаком.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Использование слишком большого количества лака или мусса.
Последствие: Волосы теряют объем, становятся "тяжелыми".
Альтернатива: Используйте текстурный спрей или сухой шампунь — они придают легкость и держат форму.
- Ошибка: Слишком тугой пучок.
Последствие: Прическа выглядит неестественно, а волосы ломаются.
Альтернатива: Ослабьте пучок и вытяните несколько прядей.
- Ошибка: Свежевымытые волосы.
Последствие: Сложнее удерживать форму.
Альтернатива: Используйте спрей с морской солью или пудру для объема.
А что если…
Если у вас короткие волосы, используйте накладной пучок или специальные резинки с насадкой-бубликом. Для густых и длинных волос попробуйте две булочки — одну на затылке, вторую повыше: это добавит объема и устойчивости.
Плюсы и минусы прически
|
Плюсы
|
Минусы
|
Легко и быстро делать
|
Может быстро распадаться без фиксации
|
Подходит для всех типов волос
|
Требует практики для аккуратного результата
|
Сочетается с любым стилем одежды
|
Не всегда подходит для официальных мероприятий
FAQ
Как выбрать средство для фиксации?
Для тонких волос — сухой шампунь или спрей для текстуры. Для густых — легкий лак, для вьющихся — крем для локонов.
Сколько держится беспорядочный пучок?
В среднем 6-8 часов. При правильной фиксации — дольше.
Что лучше использовать — резинку или шпильки?
Резинка нужна для основы, шпильки — для закрепления формы. Используйте обе.
Мифы и правда
- Миф: Пучок портит волосы.
Правда: Только если слишком тугой. Свободный вариант безопасен.
- Миф: "Грязная" булочка подходит лишь для дома.
Правда: При аккуратном исполнении это стильная прическа даже для офиса.
- Миф: Нужны длинные волосы.
Правда: Пучок можно сделать и на волосах до плеч, если использовать аксессуары.
2 интересных факта
- В 2024 году на Pinterest запрос "messy bun" вырос на 120%.
- В моду вошли пучки с лентами, заколками и даже мини-шарфами.
