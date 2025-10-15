Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Небрежный пучок
Небрежный пучок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:27

Как сделать небрежный пучок, который выглядит будто “сам по себе” — но на деле идеален

Стилист Меган Шнелл отметила: для естественного пучка важно отделить передние пряди

Создать стильный и при этом естественный образ можно без особых усилий. "Грязная" булочка, известная также как небрежный пучок, давно стала символом непринужденности и женственности. Однако добиться идеального результата, как отмечают профессионалы, не так просто — здесь важны техника, подход и правильные средства для укладки.

Почему "грязная булочка" — это красиво

Такую прическу выбирают за легкость, объем и ощущение непринужденности. Она одинаково уместна в офисе, на прогулке или на вечеринке. Главный секрет в том, чтобы она выглядела естественно, но не неаккуратно. Австралийский парикмахер Джоуи Скандиццо, со-креативный директор бренда ELEVEN Australia, подчеркивает важность подготовки волос и выбора текстуры.

"Это не обязательно должны быть свежевымытые волосы. Второй или третий день после мытья — даже лучше, потому что они лучше держат форму", — сказал парикмахер Джоуи Скандиццо.

Этап 1. Начните с правильных волос

Идеальный беспорядочный пучок создается только на сухих волосах. Если вы только что вымыли голову, слегка подсушите волосы феном и нанесите немного текстурирующего спрея. Средства вроде сухого шампуня или солевого спрея помогут добавить объема и убрать излишнюю гладкость.

Для обладательниц кудрей подходит крем для локонов — он сохраняет естественную упругость и подчеркивает форму, не утяжеляя прическу.

"У кудрявых волос уже достаточно текстуры, чтобы не прилагать слишком много усилий для создания эффекта беспорядка", — отметила парикмахер Ким Кимбл, основатель Kim Kimble Hair Collection.

Этап 2. Разделите волосы

Перед тем как собрать волосы в пучок, отделите челку или несколько передних прядей. Этот прием придает лицу мягкость и объем.

"Для идеального беспорядочного стиля начните с разделения передних и задних волос", — пояснила свадебный парикмахер Меган Шнелл.

Заколите передние пряди, чтобы они не мешали, а после завершения укладки аккуратно освободите их.

Этап 3. Добавьте средство для фиксации

Как праймер удерживает макияж, так и укладочные средства помогают пучку держаться дольше. Тонким волосам подойдет сухой шампунь или текстурирующий спрей. Они придают объем, делают волосы более послушными и фиксируют форму.

  1. Распылите средство на корни и слегка прочешите волосы пальцами.
  2. Если волосы слишком мягкие — добавьте немного лака.
  3. Избегайте избытка продукта, чтобы не утяжелить прическу.

Этап 4. Сделайте хвост и закрутите пучок

Теперь настала очередь главного шага. Соберите волосы в свободный хвост на удобной высоте — от макушки до затылка. Затем закрутите хвост и оберните его вокруг основания, формируя легкий пучок. Не стремитесь к идеальной симметрии — небольшие выбившиеся пряди добавят шарма.

Чтобы пучок держался, закрепите его несколькими невидимками или шпильками. Для большей пышности можно слегка начесать хвост перед скручиванием.

Этап 5. Расслабьтесь и "растрепите" образ

Самая приятная часть — сделать пучок живым. Аккуратно вытяните несколько прядей у лица и на затылке, придавая прическе небрежный, но продуманный вид. Слегка разрыхлите пучок пальцами, чтобы он не выглядел слишком тугим. Завершите укладку лаком для волос средней фиксации.

"Оставляю немного деталей спереди — это добавляет объема и интереса к стилю", — рассказала парикмахер Меган Шнелл.

Советы шаг за шагом

  1. Нанесите текстурирующее средство на сухие волосы.
  2. Разделите челку и передние пряди.
  3. Соберите волосы в хвост и слегка закрутите.
  4. Оберните хвост вокруг резинки и зафиксируйте шпильками.
  5. Вытяните пару прядей у лица и сбрызните лаком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использование слишком большого количества лака или мусса.
    Последствие: Волосы теряют объем, становятся "тяжелыми".
    Альтернатива: Используйте текстурный спрей или сухой шампунь — они придают легкость и держат форму.
  • Ошибка: Слишком тугой пучок.
    Последствие: Прическа выглядит неестественно, а волосы ломаются.
    Альтернатива: Ослабьте пучок и вытяните несколько прядей.
  • Ошибка: Свежевымытые волосы.
    Последствие: Сложнее удерживать форму.
    Альтернатива: Используйте спрей с морской солью или пудру для объема.

А что если…

Если у вас короткие волосы, используйте накладной пучок или специальные резинки с насадкой-бубликом. Для густых и длинных волос попробуйте две булочки — одну на затылке, вторую повыше: это добавит объема и устойчивости.

Плюсы и минусы прически

Плюсы

Минусы

Легко и быстро делать

Может быстро распадаться без фиксации

Подходит для всех типов волос

Требует практики для аккуратного результата

Сочетается с любым стилем одежды

Не всегда подходит для официальных мероприятий

FAQ

Как выбрать средство для фиксации?
Для тонких волос — сухой шампунь или спрей для текстуры. Для густых — легкий лак, для вьющихся — крем для локонов.

Сколько держится беспорядочный пучок?
В среднем 6-8 часов. При правильной фиксации — дольше.

Что лучше использовать — резинку или шпильки?
Резинка нужна для основы, шпильки — для закрепления формы. Используйте обе.

Мифы и правда

  • Миф: Пучок портит волосы.
    Правда: Только если слишком тугой. Свободный вариант безопасен.
  • Миф: "Грязная" булочка подходит лишь для дома.
    Правда: При аккуратном исполнении это стильная прическа даже для офиса.
  • Миф: Нужны длинные волосы.
    Правда: Пучок можно сделать и на волосах до плеч, если использовать аксессуары.

2 интересных факта

  1. В 2024 году на Pinterest запрос "messy bun" вырос на 120%.
  2. В моду вошли пучки с лентами, заколками и даже мини-шарфами.

