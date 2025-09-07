Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гибридный муравей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:04

Иберийский муравей ошеломил биологов: королева использует уникальный способ размножения

Уникальный способ размножения муравья-жнеца Messor ibericus раскрыли ученые Nature

Размножение у общественных насекомых всегда было одной из самых удивительных тем биологии. Но иберийский муравей-жнец (Messor ibericus) показал поистине уникальный пример, который ставит его в особый ряд среди насекомых.

Клонирование как часть размножения

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, королевы этого вида не только спариваются с самцами другого вида, но и способны клонировать их. Таким образом, M. ibericus совмещает сразу два способа воспроизводства, становясь единственным известным организмом, который может поддерживать развитие колонии за счёт генетического материала сразу двух видов.

Руководитель исследовательской группы, биолог-эволюционист из Университета Монпелье Джонатан Ромигье, охарактеризовал этот феномен так:

"В определённой степени это наиболее сложная колониальная форма жизни из известных на сегодняшний день".

Почему это так важно

Общественные насекомые, включая муравьёв и медоносных пчёл, формируют колонии с чётким разделением обязанностей и уникальной системой наследования. Их репродуктивные стратегии часто выглядят крайне запутанными: от партеногенеза (размножения без оплодотворения) до особых форм гаплодиплоидии.

Однако случай с Messor ibericus выходит за рамки привычных механизмов. Способность совмещать скрещивание с клонированием чужого генетического материала открывает новые перспективы в изучении эволюции и устойчивости колоний.

Роль королевы

В таких системах именно королева определяет будущее всей колонии. Она не только откладывает яйца, но и управляет "генетическим наследием" потомства. У M. ibericus это приобретает особенно сложную форму, позволяя виду использовать необычные эволюционные стратегии для выживания.

По словам исследователей, именно такие примеры показывают, насколько разнообразной и изощрённой может быть природа, особенно в мире насекомых.

Три интересных факта

  1. Муравьи — одни из самых успешных животных на планете: на их долю приходится до 20 % всей биомассы наземных животных.
  2. У некоторых видов муравьёв самки способны к партеногенезу — откладыванию яиц без участия самцов.
  3. Колонии муравьёв могут насчитывать миллионы особей и функционировать как единый "суперорганизм".

