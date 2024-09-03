Ушла эпоха: Месси на 13 месте в претендентах на золотой мяч

В среду будет опубликован список номинантов на "Золотой мяч".
Портал Goal представил свой рейтинг фаворитов. В него вошли 20 игроков.
Первое место в рейтинге занимает Винисиус Жуниор из "Реала". На второй позиции расположился Родри из "Манчестер Сити", третье место занял Джуд Беллингем также из "Реала".
Также в список попали Дани Карвахаль, Лаутаро Мартинес, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Фил Фоден, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Ламин Ямал, Эрлинг Холанн, Эмилиано Мартинес, Альваро Мората, Лионель Месси, Хулиан Альварес, Дани Ольмо, Букайо Сака и Родриго.
Этот рейтинг основан на мнениях экспертов и отражает наиболее вероятных кандидатов на получение награды. Однако окончательное решение о номинантах принимает жюри "Золотого мяча".
Фото: Wikimedia Commons/ Threeohsix (Creative Commons 3.0 Міжнародный)
Венгрия сняла с обсуждения в ООН вопрос о использовании резервов РФ
Венгрия, председательствующая в Совете Европейского Союза, исключила из повестки заседания постоянных представителей стран ЕС обсуждение вопроса о направлении доходов от замороженных российских активов на погашение и обслуживание кредитов, предназначенных для поддержки Украины. Это стало известно из документа, опубликованного накануне заседания.
Из-за аномальной жары в Греции из под воды показалась затопленная деревня
В Греции установилась рекордная жара и продолжается длительная засуха. Из-за этого обнажились остатки деревни Каллио, которая была затоплена в конце 1970-х годов при создании озера Морнос — главного водохранилища Афин.
Игорь Николаев заявил, что Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский что-то задумали
Игорь Николаев напомнил, что знаменитому хиту Михаила Шуфутинского "3 сентября" исполняется 30 лет.
Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"
Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.