Ушла эпоха: Месси на 13 месте в претендентах на золотой мяч

В среду будет опубликован список номинантов на "Золотой мяч".

Портал Goal представил свой рейтинг фаворитов. В него вошли 20 игроков.

Первое место в рейтинге занимает Винисиус Жуниор из "Реала". На второй позиции расположился Родри из "Манчестер Сити", третье место занял Джуд Беллингем также из "Реала".

Также в список попали Дани Карвахаль, Лаутаро Мартинес, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Фил Фоден, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Ламин Ямал, Эрлинг Холанн, Эмилиано Мартинес, Альваро Мората, Лионель Месси, Хулиан Альварес, Дани Ольмо, Букайо Сака и Родриго.

Этот рейтинг основан на мнениях экспертов и отражает наиболее вероятных кандидатов на получение награды. Однако окончательное решение о номинантах принимает жюри "Золотого мяча".

Фото: Wikimedia Commons/ Threeohsix (Creative Commons 3.0 Міжнародный)