Экоактивисты из Испании вандализировали виллу Лионеля Месси на Ибице: подробности и причины акции

Экоактивисты нанесли ущерб вилле Лионеля Месси на Ибице. Они незаконно проникли на участок известного аргентинского футболиста и обрызгали стены его дома краской, обвиняя его в способствовании климатическим изменениям.

Группировка под названием Futuro Vegetal («Растительное будущее») из Испании взяла на себя ответственность за это действие. Молодые люди использовали черную и красную краску, как сообщает французская газета Le Parisien.

Активисты объяснили, что их акция была направлена против богатых людей, которых они считают виновниками ухудшения климата. У стен, расписанных яркими цветами, они развернули плакат с текстом: «Поможем планете. Съедим богатых. Упраздним полицию».

По словам участников, выбор виллы Месси обусловлен тем, что данный особняк на западном побережье Ибицы долго оставался неиспользуемым. Фотографии происшествия были опубликованы на странице движения в Instagram.

В своем заявлении Futuro Vegetal отметили, что «покрасили незаконно построенный особняк Месси, приобретенный за €11 млн. Самый богатый процент населения загрязняет окружающую среду так же, как и самые бедные две трети».



Данное действие экоактивистов вызвало широкий резонанс как в Испании, так и за ее пределами. В социальных сетях раскрутилось обсуждение о границах протестного действия и о том, как эффективнее донести информацию о проблемах, связанных с климатическими изменениями. Многие выражают поддержку идеям Futuro Vegetal, подчеркивая необходимость борьбы с экологической несправедливостью, в то время как другие осуждают методы активистов, считая их экстримистскими и незаконными.

Ситуация также привлекла внимание правозащитников, которые напомнили о праве на мирные протесты и необходимости уважать собственность частных лиц. Этот инцидент открывает новую страницу в дискуссии о том, как активисты могут воздействовать на общественное мнение и какие методы для этого выбирают.

Кроме того, экологи поднимают вопросы об ответственности крупных бизнесменов и знаменитостей за воздействие на экологию, указывая на их роль в усугублении климатического кризиса. Экоактивисты призывают к более широкому осознанию проблемы и готовы продолжать свои акции для достижения значимых перемен.

Фото: Instagram*/futurovegetal

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