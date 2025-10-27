Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пользователь соцсетей
Пользователь соцсетей
© Defense Visual Information Distribution Service by Staff Sgt. Jamal D. Sutter is licensed under Public Domain Dedication
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 19:26

Цифровой этикет нового века: как переписываться, не нарушая границ границы собеседника

Эксперт по этикету Грохотова назвала правила цифрового этикета в переписках

Умение проявлять уважение к собеседнику в мессенджерах и не нарушать чужие границы очень важны в эпоху цифровых технологий, отметила эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова. В беседе с NewsInfo она перечислила основные правила общения в соцсетях.

"Нужно здороваться в переписке. Если вы с человеком не знакомы, обязательно представляться и желательно обозначать, как вы получили контакт, потому что сейчас много мошенников, много разных нюансов, какую-то взаимосвязь обозначить", — посоветовала специалист.

Соблюдаем несколько правил в переписке, подчеркнула Грохотова.

"Если пишем одну мысль, умещаем в одно сообщение. Разбивать на несколько не следует. Если общаемся с коллегой не очень знакомым, стараемся в первое время избегать использования эмодзи. Можно поставить реакцию на сообщение, спасибо, благодарность, активно заменять слова картинками не следует. Минимизировать использование голосовых сообщений, это не всегда удобно", — напомнила эксперт.

Отдельный пункт в своде правил онлайн-переписки: с сотрудниками по работе, говорит специалист.

"Если мы пишем по работе — то в рабочее время. Соблюдаем личные границы. Если пишем в выходные дни, должна быть веская причина, предупреждаем, извиняемся", — отметила собеседница NewsInfo.

Грохотова также рекомендует внимательно читать свои сообщения перед отправкой после автозаполнения — чтобы избежать неловких ситуаций с адресатом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Дворянский: удалить данные из интернета полностью невозможно 09.10.2025 в 16:20
Цифровой след не стирается: вот почему даже после удаления аккаунтов вы остаетесь в интернете

Даже если стереть все профили и переписки, интернет может сохранить ваши данные. Почему это происходит и как сократить цифровой след.

Читать полностью » Психолог Полянова назвала универсальный способ сохранить баланс между семьей и работой 09.10.2025 в 12:51
Семья против офиса: как не потерять себя в битве за успех

Психоаналитик Полянова разъяснила NewsInfo как соблюсти идеальный баланс успешной карьеры и счастливой личной жизни.

Читать полностью » HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, какие навыки станут ключевыми для молодых специалистов 08.10.2025 в 18:39
Молодые специалисты теряют позиции: вот какие навыки спасут от выгорания и безработицы

Молодым специалистам важно развивать навыки, которые помогут оставаться востребованными на рынке. Разбираемся, какие компетенции будут ключевыми в ближайшие годы.

Читать полностью » Юрист Юрий Капштык объяснил, какие ошибки совершают наследники при оформлении имущества 08.10.2025 в 13:42
Пропустили срок — потеряли дом: вот как одна ошибка лишает наследства

Ошибки при вступлении в наследство часто связаны со сроками и непониманием долей. Разбираемся, какие промахи совершают наследники и как избежать судебных споров, по материалам MosTimes.

Читать полностью » Юрист Ксенофонтов: выход на работу в выходной без согласия незаконен 07.10.2025 в 18:43
Отказаться и не пострадать: вот как действовать, если начальник требует работать в выходной

Некоторые работодатели требуют выйти в выходной "по необходимости". Разбираемся, когда это законно и как сотруднику защитить своё право на отдых.

Читать полностью » Психолог Бенетт рассказала, как тренировать позитивное мышление и укрепить здоровье 07.10.2025 в 18:03
Тренируйте позитив как мышцы: эта простая практика принесет внутреннее спокойствие

Настроение и здоровье напрямую связаны с тем, куда направлено внимание. Разбираемся, как тренировать позитивное мышление и зачем фиксировать хорошие моменты каждый день.

Читать полностью » Врач Карасев объяснил, как гены влияют на развитие алкогольной зависимости 07.10.2025 в 17:38
Гены против силы воли: вот почему некоторые люди не могут остановиться с выпивкой

Некоторые люди спиваются быстрее других — но дело не только в алкоголе. Разбираемся, какую роль играет генетика и почему осознанность способна остановить зависимость.

Читать полностью » Эксперт Окулессикий: нельзя оплачивать покупки чужой банковской картой 07.10.2025 в 17:21
"Оплати за меня" превращается в преступление: вот почему нельзя отдавать свою карту даже родным

Многие уверены, что можно заплатить за друга его картой без последствий. Разбираемся, почему даже с разрешения владельца это может закончиться уголовным делом.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперты: самостоятельная чистка салона авто обходится дешевле в десятки раз
Красота и здоровье
Контрастный душ противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Авто и мото
Чрезмерная шумоизоляция повышает расход топлива и снижает безопасность
Общество
Психолог Мухина: сохранение личных границ снижает влияние манипуляций на работе
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: причиной развода Лили Аллен и Дэвида Харбора стала измена актёра
Красота и здоровье
Эксперты сообщили, что двойное очищение повышает эффективность кремов и сывороток
Садоводство
Черешня из косточки вырастает устойчивой к морозам и вредителям — Ирина Власова
Питомцы
Совместные занятия укрепляют отношения между человеком и собакой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet