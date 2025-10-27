Цифровой этикет нового века: как переписываться, не нарушая границ границы собеседника

Умение проявлять уважение к собеседнику в мессенджерах и не нарушать чужие границы очень важны в эпоху цифровых технологий, отметила эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова. В беседе с NewsInfo она перечислила основные правила общения в соцсетях.

"Нужно здороваться в переписке. Если вы с человеком не знакомы, обязательно представляться и желательно обозначать, как вы получили контакт, потому что сейчас много мошенников, много разных нюансов, какую-то взаимосвязь обозначить", — посоветовала специалист.

Соблюдаем несколько правил в переписке, подчеркнула Грохотова.

"Если пишем одну мысль, умещаем в одно сообщение. Разбивать на несколько не следует. Если общаемся с коллегой не очень знакомым, стараемся в первое время избегать использования эмодзи. Можно поставить реакцию на сообщение, спасибо, благодарность, активно заменять слова картинками не следует. Минимизировать использование голосовых сообщений, это не всегда удобно", — напомнила эксперт.

Отдельный пункт в своде правил онлайн-переписки: с сотрудниками по работе, говорит специалист.

"Если мы пишем по работе — то в рабочее время. Соблюдаем личные границы. Если пишем в выходные дни, должна быть веская причина, предупреждаем, извиняемся", — отметила собеседница NewsInfo.

Грохотова также рекомендует внимательно читать свои сообщения перед отправкой после автозаполнения — чтобы избежать неловких ситуаций с адресатом.