Стрекоза из прошлого: как одна находка возвращает нас в эпоху динозавров

Вы когда-нибудь задумывались, как много еще неразгаданных тайн скрывает наша планета? В 2023 году в Провинциальном парке динозавров в Альберте была обнаружена удивительная находка — новый вид стрекозы, названный Cordualadensa acorni. Это открытие не только обогатило наши знания о мезозойских насекомых, но и заполнило значительный пробел в эволюционной истории, охватывающий целых 30 миллионов лет.

Неожиданная находка

Окаменелое крыло Cordualadensa acorni было найдено студентом бакалавриата Университета Макгилла во время полевого курса по палеонтологии.

"Мы проводили раскопки на участке, где при раскалывании горных пород было обнаружено множество окаменелостей листьев", — поделился своими впечатлениями палеонтолог Андре Мюллер.

Из-за уникальных анатомических особенностей Cordualadensa acorni исследователи создали новое семейство — Cordualadensidae.

"Это первая в Канаде стрекоза, относящаяся к возрасту динозавра", — отметил Мюллер.

Значение находки

Размах крыльев новой стрекозы составляет примерно ширину человеческой ладони. Несмотря на свои небольшие размеры, Cordualadensa acorni играла важную роль в меловой экосистеме, вероятно, становясь лакомой добычей для хищников.

"Это открытие не только удваивает наши знания о насекомых из Провинциального парка динозавров, но и представляет собой совершенно неизвестный метод сохранения ископаемых насекомых в этом районе — отпечатков окаменелостей", — добавил Александр Демерс-Потвен.

Ученые начали находить больше окаменелостей насекомых, расширяя места и способы поиска. Разнообразие насекомых в то время, вероятно, было гораздо больше, чем мы думали.

Эволюционный мост

Открытие Cordualadensa acorni также является первым известным североамериканским представителем группы стрекоз, называемых Cavilabiata.

"Анатомия крыльев говорит нам, что этот вид был приспособлен к планированию — черте, которая сегодня свойственна перелетным стрекозам и, возможно, является ключом к их успеху", — заключил профессор Ханс Ларссон.

Это открытие добавляет важный новый элемент к пониманию экосистемы, существовавшей в Канаде 75 миллионов лет назад.