Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:05

Мифы о древних охотниках: как открытие о светлой коже и голубых глазах меняет восприятие

Генетики выявили у мезолитической женщины светлую кожу по останкам возрастом 10 000 лет

Голубые глаза и светлая кожа — так выглядела древняя женщина, чьи останки нашли в бельгийской пещере. Исследователи из Гентского университета вместе с палеохудожниками из нидерландской компании Kennis & Kennis Reconstructions воссоздали её внешность, используя не только классические методы реконструкции по черепу, но и данные ДНК.

Тайны пещеры Марго

Останки женщины обнаружили ещё в 1988 году в пещере Марго, расположенной в долине реки Маас. Археологи нашли здесь 667 костей, принадлежавших 7-10 взрослым женщинам, жившим в раннем мезолите. Радиоуглеродный анализ показал, что самые древние из них датируются 9250-8600 годами до н. э., а самые поздние — 8690-8230 годами до н. э.

Эти захоронения оказались вторичными — тела изначально находились в другом месте. Кроме того, на костях сохранились следы посмертных манипуляций:

  • на одном из черепов обнаружили порезы, указывающие на отделение нижней челюсти.
  • вероятно, с некоторых черепов снимали кожу.

Генетический портрет

Анализ ДНК показал, что у женщины были голубые глаза и более светлая кожа, чем у большинства западноевропейских охотников-собирателей того времени. Это делает её уникальной находкой, позволяющей лучше понять разнообразие населения мезолита.

