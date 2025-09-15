Археологи нашли не кости, а нечто большее: как смола стала ключом к генетической машине времени

Маленький кусочек смолы, когда-то пережёванной женщиной в эпоху мезолита, подарил учёным возможность заглянуть в прошлое на тысячелетия назад. Найденный на острове Лолланн в Дании фрагмент берёзовой жвачки сохранил в себе не только следы зубов, но и целый набор биологических данных, позволивших восстановить полное ДНК человека, жившего почти 5700 лет назад.

Уникальная находка без захоронений

Раскопки велись на стоянке Зильтхольм, где археологи не нашли человеческих костей. Тем ценнее оказался этот небольшой фрагмент смолы: он стал единственным прямым доказательством присутствия людей в том месте. Возглавил исследование Тейс Йенсен из Копенгагенского университета.

"Полученные результаты указывают на то, что березовый деготь может служить превосходным источником древней ДНК", — отметил ученый.

Чтобы определить возраст находки, специалисты применили радиоуглеродный анализ. Оказалось, что смолу жевали между 5860 и 5660 годами до нашей эры.

Почему жевали смолу

В древности берёзовый деготь имел множество функций. Его жевали, чтобы размягчить и использовать при изготовлении каменных орудий. Есть предположения, что смола выполняла и медицинскую роль — её могли применять как природный антисептик для зубов и дёсен.

Такой подход отражает уровень знаний людей мезолита, которые умели использовать природные ресурсы максимально эффективно.

Портрет женщины эпохи мезолита

Генетический анализ позволил составить представление о внешности этой женщины. По словам Йенсена, она имела тёмно-каштановые волосы, смуглую кожу и голубые глаза. Её геном показал принадлежность к западноевропейским охотникам-собирателям, а не к земледельческим племенам, которые только начинали продвигаться в Скандинавию.

Учёные также выяснили, что её организм не переносил лактозу. Это было обычным явлением того времени: молочное животноводство в Северной Европе ещё не было распространено.

Что рассказала микрофлора

Смола сохранила и следы микроорганизмов из полости рта женщины. Среди них оказались возбудители заболеваний дёсен — Porphyromonas gingivalis и Treponema denticola. Нашли также следы бактерии Streptococcus pneumoniae, вызывающей пневмонию, и вируса Эпштейна-Барр.

Наличие этих патогенов не означает, что женщина в тот момент была больна, но это подтверждает: многие болезни, с которыми люди сталкиваются и сегодня, сопровождали человечество уже тысячи лет назад.

Что входило в рацион

Внутри смолы сохранились ДНК растений и животных, что позволило узнать о последнем приёме пищи женщины. Она ела фундук и мясо кряквы — продукты, которые часто встречались в рационе людей, живших на лесистых и прибрежных территориях Скандинавии.

Такой набор еды показывает, насколько разнообразным был рацион охотников-собирателей. Орехи обеспечивали жиры и энергию, а мясо диких птиц — белок.

Наука без костей

Особенность этой находки в том, что она показала: для изучения древних людей не всегда нужны кости или захоронения.

"Измельченная смола открывает доступ к местам, где человеческие кости отсутствуют", — отмечают исследователи.

По крошечному фрагменту можно узнать происхождение, внешность, особенности здоровья и даже детали питания людей, живших тысячи лет назад.

Исторический контекст

Эпоха мезолита стала переходным периодом для Скандинавии. Земледелие только начинало проникать с юга, но охота, рыбалка и собирательство оставались основой жизни. Люди использовали природу как универсальную аптеку и мастерскую: смолу — для лечения и ремесла, лесные орехи — как источник энергии, дичь — для пропитания.

Эта находка открывает редкую возможность заглянуть в будни простых людей того времени и понять, как они справлялись с вызовами окружающей среды.

