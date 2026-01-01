Месяц закончится сближением, которое легко пропустить — если не знать, куда смотреть

В январе жители Земли смогут наблюдать сразу несколько заметных астрономических событий — от сближения планет до редких явлений с участием Луны. Начало года окажется насыщенным для тех, кто следит за небом: ожидаются и перигелий Земли, и пик метеорного потока, и покрытия ярких звезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инженера учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева.

Перигей Луны и минимальное расстояние до Солнца

Первые дни января будут связаны с необычным положением Луны и Земли. Спутник приблизится к нашей планете заметно сильнее среднего значения, из-за чего визуально будет выглядеть крупнее. Это совпадёт с фазой полнолуния и сразу двумя значимыми астрономическими датами.

"В ночь на 2 января Луна приблизится к Земле на расстояние чуть более 360 тыс. км, что меньше среднего значения 384,4 тыс. км на 6%. Луна с 1 по 3 января будет крупнее обычного, а 3 января достигнет полнолуния. И в этот день, 3 января, Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние до орбиты (перигелий) — на 147,1 млн км", — рассказал инженер учебной астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Перигелий не влияет напрямую на погоду, однако остаётся важным астрономическим ориентиром, который фиксирует форму земной орбиты и сезонные особенности движения планеты.

Квадрантиды и покрытие Регула

В ночь с 3 на 4 января ожидается пик метеорного потока Квадрантиды. Зенитное число может достигать от 60 до 100 метеоров в час, однако условия наблюдения осложнит полная Луна. Яркий лунный свет не позволит увидеть слабые метеоры, поэтому лучшее время для наблюдений — предутренние часы в восточной части неба.

Ещё одно редкое явление запланировано на 6 января. Во время восхода Луны произойдёт покрытие звезды Регул из созвездия Льва, входящей в список 25 самых ярких звёзд ночного неба. Наиболее благоприятные условия сложатся в Тюмени и Ханты-Мансийске, где Луна поднимется над горизонтом на 7 и 9 градусов соответственно. Для наблюдений понадобится бинокль или телескоп.

Юпитер, Сатурн и сближение светил

В ночь с 9 на 10 января Земля окажется на минимальном расстоянии от Юпитера — около 633 млн км. В этот период можно будет наблюдать четыре крупнейших спутника планеты: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. 15 января они выстроятся в одну линию, а 17 января образуют симметричную конфигурацию вокруг Юпитера.

Вечерами января в юго-западной части неба будет заметен Сатурн. В отдельные даты — 1, 9 и 17 января — рядом с ним можно будет увидеть спутник Титан, проходящий за диском планеты или по нему. Завершит месяц эффектное сближение Луны, Юпитера и Сириуса 30 января, когда три ярчайших ночных объекта окажутся на минимальном расстоянии друг от друга на небосводе.