Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Луна
Луна
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:24

Месяц закончится сближением, которое легко пропустить — если не знать, куда смотреть

В начале января Луна приблизится к Земле на 360 тыс. км - УрФУ

В январе жители Земли смогут наблюдать сразу несколько заметных астрономических событий — от сближения планет до редких явлений с участием Луны. Начало года окажется насыщенным для тех, кто следит за небом: ожидаются и перигелий Земли, и пик метеорного потока, и покрытия ярких звезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инженера учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева.

Перигей Луны и минимальное расстояние до Солнца

Первые дни января будут связаны с необычным положением Луны и Земли. Спутник приблизится к нашей планете заметно сильнее среднего значения, из-за чего визуально будет выглядеть крупнее. Это совпадёт с фазой полнолуния и сразу двумя значимыми астрономическими датами.

"В ночь на 2 января Луна приблизится к Земле на расстояние чуть более 360 тыс. км, что меньше среднего значения 384,4 тыс. км на 6%. Луна с 1 по 3 января будет крупнее обычного, а 3 января достигнет полнолуния. И в этот день, 3 января, Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние до орбиты (перигелий) — на 147,1 млн км", — рассказал инженер учебной астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Перигелий не влияет напрямую на погоду, однако остаётся важным астрономическим ориентиром, который фиксирует форму земной орбиты и сезонные особенности движения планеты.

Квадрантиды и покрытие Регула

В ночь с 3 на 4 января ожидается пик метеорного потока Квадрантиды. Зенитное число может достигать от 60 до 100 метеоров в час, однако условия наблюдения осложнит полная Луна. Яркий лунный свет не позволит увидеть слабые метеоры, поэтому лучшее время для наблюдений — предутренние часы в восточной части неба.

Ещё одно редкое явление запланировано на 6 января. Во время восхода Луны произойдёт покрытие звезды Регул из созвездия Льва, входящей в список 25 самых ярких звёзд ночного неба. Наиболее благоприятные условия сложатся в Тюмени и Ханты-Мансийске, где Луна поднимется над горизонтом на 7 и 9 градусов соответственно. Для наблюдений понадобится бинокль или телескоп.

Юпитер, Сатурн и сближение светил

В ночь с 9 на 10 января Земля окажется на минимальном расстоянии от Юпитера — около 633 млн км. В этот период можно будет наблюдать четыре крупнейших спутника планеты: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. 15 января они выстроятся в одну линию, а 17 января образуют симметричную конфигурацию вокруг Юпитера.

Вечерами января в юго-западной части неба будет заметен Сатурн. В отдельные даты — 1, 9 и 17 января — рядом с ним можно будет увидеть спутник Титан, проходящий за диском планеты или по нему. Завершит месяц эффектное сближение Луны, Юпитера и Сириуса 30 января, когда три ярчайших ночных объекта окажутся на минимальном расстоянии друг от друга на небосводе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тающие пруды ускоряют исчезновение арктического льда — PRL сегодня в 7:28
Тайна тёмных пятен на льду раскрыта: от их формы зависит, как быстро исчезнет белый щит планеты

Учёные из Чикаго и MIT придумали простой статистический метод, который помогает точнее прогнозировать таяние арктического льда по форме талых прудов.

Читать полностью » В Норвегии обнаружено редкое захоронение эпохи викингов - Popsci сегодня в 3:13
Погребение с тайной: как раковины морского гребешка раскрывают неизвестные аспекты викингских обрядов

В Норвегии археологи обнаружили загадочное захоронение эпохи викингов с необычными ритуальными предметами. Новая находка ставит под сомнение известные традиции.

Читать полностью » В центре Австралии обнаружили древнее месторождение ниобия — Geological Magazine вчера в 22:30
Земля раскрыла старый шрам: под красной пустыней Австралии спал металл из эпохи суперконтинента

Геологи выяснили, как распад древнего суперконтинента привёл к появлению редкого месторождения ниобия в Австралии и почему это важно для современных технологий.

Читать полностью » Под рисовыми полями Вьетнама нашли древние артефакты — Музей Хатинь вчера в 18:36
Под рисовыми полями скрывалась целая цивилизация: находка, которая перепишет историю Вьетнама

Под рисовыми полями в провинции Хатинь нашли артефакты разных эпох — от каменных орудий до керамики Чан. Это может изменить историю региона.

Читать полностью » Извержения вулканов меняют режим осадков и вызывают наводнения — Earth вчера в 14:16
Огонь в одном полушарии — наводнения в другом: как вулканы ломают привычный баланс

Учёные выяснили, что извержения вулканов могут вызывать наводнения и засухи за тысячи километров, меняя глобальные режимы осадков.

Читать полностью » Поиск внеземной жизни сместился к анализу слабых сигналов — National Geographic вчера в 10:29
Вселенная моргнула и отвернулась: жизнь оставляет следы, которые слишком легко принять за пыль

Учёные меняют подход к поиску внеземной жизни, анализируя тонкие химические сигналы на Марсе, Венере и далёких экзопланетах, где прямых ответов пока нет.

Читать полностью » Динозавр Anchiornis утратил способность к полёту — Киат вчера в 6:30
Перья есть, а летать не можешь: загадка динозавра, который сделал шаг назад в эволюции

Палеонтологи по окраске перьев выяснили, что Anchiornis huxleyi, несмотря на крылья, мог утратить полёт — и это меняет взгляд на эволюцию.

Читать полностью » В Колорадо обнаружили цепочку следов динозавра с необычной асимметрией — Earth вчера в 2:16
Неуверенный путь гиганта: следы рассказали о движении, которого не должно было быть

В Колорадо нашли редкую цепочку следов зауропода, по которой учёные заподозрили необычную походку и возможную хромоту древнего динозавра.

Читать полностью »

Новости
Общество
В КЧР 458 семей получили выплату 300 тыс. рублей за третьего ребёнка - ТАСС
Общество
Мошенники выманивают деньги через фейковые свидания и возврат билетов - МВД РФ
Общество
МРОТ в России увеличили на 4 653 рубля с начала года - ТАСС
ДФО
Лавиноопасную обстановку ввели в семи районах Сахалинской области - ДВ-РОСС
Дом
Конденсат на окнах появляется из-за влажного воздуха и холода — House Digest
Красота и здоровье
Шампунь глубокой очистки улучшает результат окрашивания — колористы
Авто и мото
Алкоголь замедляет реакцию водителя независимо от стажа — Авто Mail
Еда
Serious Eats фиксирует рост интереса к десертам для одного
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet