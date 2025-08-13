Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:26

Как я убрал мёртвые зоны Wi-Fi в квартире: Mesh-система или усилитель

Mesh или репитер: как я распределил Wi-Fi по всей квартире

Когда мы переехали в просторную квартиру, я был уверен, что мощного роутера хватит на всё. Но уже через пару дней заметил: на кухне интернет быстрый, а в спальне — словно вернулся в 2005-й. Так начался мой эксперимент с Mesh-системой и репитерами.

Попытка номер один: репитер

Сначала я купил недорогой усилитель сигнала. Он ловил Wi-Fi от роутера и раздавал дальше. В комнате, где раньше связь обрывалась, сигнал стал стабильным, но скорость упала почти вдвое. Для серфинга хватало, но онлайн-игры и видео в 4К уже подтормаживали.

Переход на Mesh-систему

Через пару месяцев я решил попробовать Mesh. Это несколько одинаковых точек доступа, которые работают как единая сеть. Главное отличие — бесшовное подключение: можно идти с ноутбуком по всей квартире, и интернет не "проваливается" при переключении между точками.

Реальные ощущения от сравнения

Mesh оказался дороже, но и комфорт несравнимый. Видеозвонки перестали обрываться, а скорость в дальних комнатах почти такая же, как рядом с роутером. К тому же исчезли "зависания" при переключении между источниками сигнала — просто не было нужды переключаться.

Вывод

Репитер — это быстрый и дешёвый способ оживить дальние зоны, если вам не критична максимальная скорость. Mesh — это инвестиция в стабильность и удобство, особенно если дома много устройств и вы часто перемещаетесь с ними.

