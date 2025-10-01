Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
остров
остров
© flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:38

Мерзлота тает при минус десяти: как соль ломает привычные представления о климате

Эколог Бен Джонс обнаружил вблизи Уткиагвика мягкую мерзлоту из-за подземной соли

Арктика меняется на глазах, и то, что считалось вечным, оказалось куда менее устойчивым. История эколога и полярного исследователя Бена Джонса из Аляскинского университета в Фэрбанксе стала яркой иллюстрацией этого факта. В 2018 году, буря грунт вблизи Уткиагвика, он столкнулся с неожиданным открытием: на глубине 5,5 метров бур вместо привычной каменной мерзлоты наткнулся на мягкий слой.

"Меня дернуло, и я потянул спину. Меня около 10 часов тащили на санях обратно в Уткиагвик", — вспоминает Джонс.

Позже выяснилось, что мерзлоту растопила засоленная прослойка — нечто, что способно радикально ускорять таяние на фоне глобального потепления.

Сравнение: обычная и соленая мерзлота

Характеристика Обычная вечная мерзлота Засоленная вечная мерзлота
Температура оттаивания около 0 °C может оставаться мягкой при -10 °C
Устойчивость твердая, как камень подвержена проседанию и растрескиванию
Влияние на климат хранит углерод и метан ускоряет выделение парниковых газов
Влияние на ландшафт стабильный рельеф образование озер, провалов и кратеров

Советы шаг за шагом: как ученые изучают соль в мерзлоте

  1. Проводят бурение и извлечение кернов в районах с повышенным риском.

  2. Анализируют химический состав образцов, выявляя соленые прослойки.

  3. Используют компьютерное моделирование для прогнозирования процессов.

  4. Наносят на карту опасные зоны, где возможны провалы и выбросы метана.

  5. Сравнивают данные с динамикой изменения озер и рельефа.

  6. Сотрудничают с международными научными центрами для глобальной оценки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что мерзлота тает только при 0 °C.
    Последствие: недооценка масштабов деградации почвы.
    Альтернатива: учитывать соленые линзы, которые плавят грунт при более низких температурах.

  • Ошибка: игнорировать подземные карманы соленой воды.
    Последствие: неожиданные провалы почвы и выбросы газа.
    Альтернатива: системное картографирование солёных зон.

  • Ошибка: воспринимать кратеры на Ямале как уникальное явление.
    Последствие: отсутствие мер предосторожности в других регионах.
    Альтернатива: использовать опыт ЯНАО для мониторинга всей Арктики.

А что если…

А что если подземные соляные линзы повсеместны? Тогда ускоренное таяние может затронуть огромные территории Аляски, Канады и Сибири, где инфраструктура — дороги, посёлки, газопроводы — строится на мерзлоте. Это создаёт риск не только для экологии, но и для экономики регионов.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Позволяет глубже понять процессы в Арктике Подтверждает уязвимость экосистем
Дает основу для прогноза последствий Требует масштабных исследований
Помогает картографировать опасные зоны Угрожает инфраструктуре и экологии
Расширяет знания о древней истории Земли Ускоряет выброс парниковых газов
Служит сигналом для климатической политики Трудно контролировать и предотвращать

FAQ

Почему соль в мерзлоте сохраняется тысячелетиями?

Потому что во время прошлых межледниковых периодов арктические равнины затапливались морской водой, и после замерзания солёные отложения консервировались под землей.

Может ли соль вызвать образование кратеров?

Да. По данным моделирования, карманы солёной воды под давлением могут раскалывать мерзлоту и высвобождать метан.

Как реагируют учёные?

Запускают проекты вроде "Таяние ниже нуля", чтобы составить карты рисковых зон и предупредить последствия для природы и людей.

Мифы и правда

  • Миф: вечная мерзлота стабильна, пока температура ниже 0 °C.
    Правда: соль способна плавить грунт даже при минусовых температурах.

  • Миф: кратеры в Сибири образовались из-за взрывов.
    Правда: они связаны с накоплением и выбросом метана из вечной мерзлоты.

  • Миф: соль под землёй — редкость.
    Правда: геологи предполагают её наличие на тысячах квадратных километров.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о фонтанах солёной воды при бурении фиксировались ещё в 1960-х годах на Аляске.

  2. В ХХ веке строители скважин неоднократно сталкивались с засоленными слоями, но не придавали этому большого значения.

  3. Современные исследования показали: эти древние солёные отложения связаны с подъёмом уровня моря более 100 тысяч лет назад.

  4. Сегодня они стали важнейшим фактором, ускоряющим климатические изменения в Арктике.

Три интересных факта

  1. Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная планета.

  2. Озера в мерзлотных регионах могут внезапно увеличиваться в глубине из-за растворения соляных линз.

  3. Только на Аляске потенциально от 1000 до 10 000 км² территории покоятся на солёном основании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Телескопы сегодня в 7:50

Когда карлик становится хищником: редкое наблюдение ледяного объекта за пределами Солнечной системы

Белый карлик зафиксирован в момент "поглощения" ледяного зародыша планеты. Что это значит для поиска миров с водой за пределами Солнечной системы?

Читать полностью » Локдауны и масочный режим снижали распространение COVID-19 — исследование Фолашаде Агусто сегодня в 7:24

Вирус играет в шахматы с людьми: как математика раскрыла тайные правила пандемии

Математическое моделирование в Южной Африке показало неожиданные детали: поведение людей оказалось решающим фактором в распространении вируса.

Читать полностью » Физик Адриан Бежан: взрослый мозг обрабатывает информацию медленнее детского сегодня в 6:50

Мозг нажимает кнопку перемотки: учёные объяснили, куда уходит наше время

Почему дни в детстве тянулись бесконечно, а во взрослом возрасте годы пролетают? Учёные объяснили, как мозг меняет наше восприятие времени.

Читать полностью » Паскуалина Колелла: обновление микроглии открывает перспективы терапии болезней мозга, но требует осторожности сегодня в 6:24

Мозг зовёт ремонтников: микроглия выходит из строя, и её предлагают заменить

Учёные нашли способ обновить микроглию — клетки мозга, от которых зависит здоровье нервной системы. Но насколько безопасна эта методика?

Читать полностью » Археологи нашли в Трое золотую фибулу возрастом 4500 лет и редкий нефрит сегодня в 5:46

Когда застёжка дороже сокровищ: золотая фибула из Трои шокировала учёных

В Трое нашли золотую фибулу и редкий нефрит, изменившие представления о раннем бронзовом веке и подтвердившие торговые связи города.

Читать полностью » Арно Вильрингер: психические расстройства почти всегда сопровождаются скрытыми сердечно-сосудистыми нарушениями сегодня в 5:24

Сердце — это не насос, а болтливый сосед мозга, который всё время вмешивается

Учёные выяснили, что сердце и мозг ведут постоянный диалог. Узнайте, как стресс, эмоции и психика влияют на сердечный ритм.

Читать полностью » Роскосмос: спутник сегодня в 4:25

Космическая лаборатория над Землёй: какие тайны открыла миссия одного из российских спутников

Российский спутник "Бион-М" № 2 вернулся после 30 суток на орбите, где проводились уникальные биологические эксперименты. Что нового удалось узнать?

Читать полностью » NASA: Mars Odyssey подтвердил наличие подповерхностного льда на юге Марса сегодня в 3:17

Марс хранит больше тайн, чем кажется: что открыли зонды за 20 лет

Марсианские зонды открывают всё новые тайны Красной планеты: от подповерхностного льда до загадочного метана. Но знают ли они больше, чем мы думаем?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Толстова предупредила о рисках для сердца и ЖКТ при злоупотреблении кофе
Красота и здоровье

Магний влияет на когнитивные функции и сон, но требует подтверждения исследований — Алехандро Андерссон
Питомцы

Учёные: исчезновение кошек приведёт к росту численности крыс и угрозе урожая
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Яблокова объяснила, как укрепить руки без тренажёров
Садоводство

Учёные: слизни способны съедать за ночь половину собственного веса
Садоводство

Газон осенью требует регулярной уборки листвы для предотвращения гнили и проплешин — отметили агрономы
Культура и шоу-бизнес

Джессика Альба испытывает ревность из-за новых отношений Кэша Уоррена
Еда

Вино из винограда Лидия получается насыщенными, с характерной кислинкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet