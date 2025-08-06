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девушка стритлифтинг
девушка стритлифтинг
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Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Минус боль в спине, плюс ровная осанка: одно упражнение без движений творит чудеса

Эксперты: мёртвый вис укрепляет хват и снижает боли в спине без тренажёров

Без сложных тренажёров, без инструктора и даже без разминки — всё, что вам нужно, это перекладина. Мёртвый вис, который кажется элементарным, на самом деле способен принести телу куда больше пользы, чем можно подумать. Об этом рассказали эксперты на сайте Men Today.

Сильный хват и здоровые плечи
Главное, за что ценят мёртвый вис — развитие хвата. В упражнении активно включаются:

  • мышцы пальцев;
  • предплечья;
  • бицепсы;
  • дельтовидные мышцы;
  • стабилизаторы плечевого сустава.

Результат? Более крепкие руки, уверенный хват и повышенная устойчивость к травмам плечевого пояса. Особенно важен мёртвый вис для тех, кто занимается спортом, связанным с бросками, ударами или тягой — от кроссфита до скалолазания.

Кроме того, регулярная практика улучшает гибкость и подвижность плечевых суставов, помогая восстановить амплитуду движений после малоподвижного образа жизни.

Позвоночник скажет спасибо
Ещё одно важное преимущество — влияние на позвоночник. Во время мёртвого виса тело растягивается под собственным весом, и это помогает:

  • снять сжатие с межпозвонковых дисков;
  • уменьшить давление на позвонки;
  • улучшить кровообращение в области спины;
  • ослабить боли в пояснице и шее.

Фактически, это лёгкая декомпрессия позвоночника — особенно полезная для тех, кто проводит много времени сидя.

Улучшение осанки
Современная реальность — круглосуточная работа за компьютером и смартфоном. Результат: скруглённые плечи, сутулость, зажатая шея. Мёртвый вис помогает естественным образом вернуть телу симметрию, выравнивая ось позвоночника и улучшая осанку.

Как выполнять?
Очень просто:

  • Найдите турник или перекладину.
  • Повисните на прямых руках, не напрягая мышцы спины и ног.
  • Расслабьте тело, пусть оно вытягивается под собственным весом.
  • Дышите спокойно.

Начинайте с 15-20 секунд, постепенно увеличивая до 1-2 минут.
Если появляются боли — остановитесь и проконсультируйтесь с врачом.

Главное
Мёртвый вис — это простое и доступное упражнение, которое:

  • укрепляет хват;
  • улучшает подвижность плеч;
  • растягивает позвоночник;
  • способствует устранению болей и коррекции осанки.

И всё это — без абонемента в зал.

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