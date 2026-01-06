Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Турции
Флаг Турции
© commons.wikimedia.org by Kafkasmurat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:37

Отель за 1500 рублей у моря: турецкий город, который выглядит дороже, чем стоит

Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром

Зимой турецкие курорты для многих россиян ассоциируются с Антальей, но на юго-востоке страны есть город, который выглядит заметно "дороже", чем стоит поездка, и при этом почти не попадает в стандартные туристические маршруты. Об этом сообщает "Турпром", изучив отзывы в соцсетях и пообщавшись с туристами, уже побывавшими в Мерсине. По оценке редакции, именно сочетание мягкой зимней погоды, набережной с пальмами, исторических объектов и более низких цен делает Мерсин потенциальной альтернативой переполненным направлениям. На фоне привычных ожиданий от Турции город воспринимается как курорт с "открыткой", но без типичной наценки за популярность.

Мерсин — крупный портовый и пляжный город на берегу Средиземного моря, расположенный на юго-востоке Турции. Он известен длинной береговой линией с песчаными пляжами, пальмовыми аллеями и богатым историческим наследием. В материале "Турпрома" подчёркивается, что зимой Мерсин сохраняет курортное настроение: здесь можно гулять у моря, знакомиться с античными руинами и при этом платить меньше, чем в туристических центрах вроде Антальи. Такая комбинация особенно привлекательна для тех, кто хочет комфортный отдых без ощущения "массовости" и стандартного набора развлечений.

Море, пальмы и ощущение "летнего" января

Одним из главных аргументов в пользу Мерсина, по данным "Турпрома", становится климат. В отличие от Антальи, где зимой может быть прохладно, в Мерсине декабрь и январь обычно держатся в диапазоне +15…+20 градусов. Это позволяет проводить время на набережной, гулять по городу и наслаждаться солнцем без плотной зимней одежды. Пальмы вдоль берега создают атмосферу, которая визуально напоминает тропики и усиливает ощущение отдыха "не по сезону".

Туристка из Санкт-Петербурга, как пишет "Турпром", описала поездку именно через контраст с российской зимой.

"В Мерсине зимой было теплее, чем я ожидала. Гуляла по набережной, наслаждалась солнцем, как будто и не зима вовсе", — поделилась она.

Для многих путешественников такой формат — не пляжный отпуск в классическом смысле, а возможность сменить зимний фон на мягкое средиземноморское тепло.

Исторические места вокруг города: крепость, руины и пещера

Редакция "Турпрома" обращает внимание на то, что Мерсин удобен не только как курорт, но и как база для поездок по историческим объектам региона. Город и его окрестности богаты памятниками разных эпох: здесь можно увидеть руины древних поселений, крепости и природные объекты, которые включают в экскурсионные маршруты. В материале подчёркивается, что это делает направление привлекательным для тех, кто хочет совмещать прогулки у моря с "путешествием во времени".

Среди основных мест, которые называют в публикации, — Кызкалеси (Девичья крепость), расположенная на небольшом острове в море, руины древнего города Соли-Помпейополис с колоннадой и театром, а также пещера Астматиков (Astım Mağarası), которую описывают как лечебную и отличающуюся высоким содержанием кислорода.

"Мерсин — это настоящий рай для любителей истории. Здесь можно увидеть следы разных цивилизаций", — сказал гид, цитату приводит "Турпром".

Таким образом, город продаёт впечатление не только через море, но и через культурный слой.

Цены ниже Антальи: что именно стоит дешевле

Отдельный акцент в материале сделан на стоимости отдыха. По оценке "Турпрома", проживание, питание и развлечения в Мерсине обходятся заметно дешевле, чем в Анталье, что делает направление привлекательным для тех, кто не готов переплачивать за узнаваемый курорт. В публикации приводятся ориентиры, которые регулярно обсуждают туристы: номер в отеле 3* - от 1500 рублей в сутки, обед в кафе — от 500 рублей на человека, аренда автомобиля — от 1000 рублей в сутки.

Такая ценовая вилка, как отмечает редакция, создаёт эффект "дорогой картинки" при умеренных тратах. Зимой, когда спрос на регион ниже, путешественники получают возможность жить у моря, ездить по историческим объектам и питаться в ресторанах, не сталкиваясь с пиковыми ценами. По сути, для части аудитории Мерсин становится способом получить турецкое Средиземноморье с более спокойным ритмом и меньшими расходами.

Как добраться и почему город рассчитывает на рост турпотока

Мерсин расположен примерно в 400 километрах к востоку от Антальи. В материале "Турпрома" перечислены основные способы добраться до города: через ближайший аэропорт в Адане (примерно 100 километров от Мерсина), далее — автобусом или такси, либо поездкой на междугороднем автобусе из Антальи, которая занимает около 8-9 часов. Также рассматривается вариант аренды автомобиля — как способ свободно исследовать город и окрестности.

Редакция приводит и бытовые наблюдения: по словам водителя такси, многие россияне прилетают в Адану и затем едут в Мерсин, объясняя выбор тем, что "дешевле и интереснее". Кроме того, в материале упоминаются амбиции города: мэр Мерсина заявлял о намерении побороться с Антальей за миллион российских туристов уже к 2026 году. В "Турпроме" считают, что этот сигнал отражает стремление развивать туристическую инфраструктуру и системно привлекать гостей из России.

