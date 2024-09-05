В Индии представили новый edes-Maybach EQS стоимостью около 24 млн рублей

Индийский рынок роскошных автомобилей пополнился новым игроком — электрическим Mercedes-Maybach, который стал первым в своём роде. Mercedes-Benz представил свой флагманский электромобиль Maybach EQS, который сочетает в себе фирменную роскошь Maybach и передовые технологии электромобилей.

Стоимость этой модели составляет 22,5 миллиона рупий, что примерно равно 23,83 миллиона рублей.

Внешний вид Maybach EQS впечатляет: чёрная панель на месте радиатора с вертикальными хромированными полосами напоминает легендарную «водопадную» решётку Maybach. Двухцветный окрас кузова подчёркивает премиальный статус автомобиля.

Интерьер Maybach EQS поражает своей роскошью: система MBUX Hyperscreen, уникальные анимации Maybach, кожаные сиденья с массажной функцией, обшитые кожей Nappa, а также развлекательные экраны для пассажиров заднего ряда.

Задний ряд предлагает своим пассажирам множество удобств: складные столики, термоподстаканники и даже мини-холодильник.

Maybach EQS оснащён мощной батареей ёмкостью 122 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода до 611 километров. Автомобиль обладает впечатляющей мощностью в 658 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 километров в час за 4,4 секунды. Это сочетание роскоши и высокой производительности делает Maybach EQS уникальным автомобилем на рынке.

Фото: From Wikimedia Commons/ JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)