В деловую программу форума "Российской энергетическая неделя - 2024 войдут более 30 мероприятий

Опубликована деловая программа Российской энергетической недели — 2024, которая пройдет в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".
В деловую программу форума войдут более 30 мероприятий, которые будут разделены на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства" и "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование", "Социально ориентированный ТЭК".
В нулевой день РЭН состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". Также будут проведены деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. Основные мероприятия пройдут 26 и 27 сентября, а завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем.
В этом году на РЭН состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС. Кроме того, будет уделено особое внимание сотрудничеству России и Африки в энергетической сфере, а также теме устойчивого развития энергетики, новых ресурсов, и использования цифровых технологий в отрасли.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК. Мероприятие традиционно проходит с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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