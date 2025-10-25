Слова, которые взбудоражили страну: почему высказывание Мерца вызвало массовые митинги в ФРГ

В немецком городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на улицы вышли около четырёх тысяч человек, протестуя против заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о миграции. Об этом сообщает издание Bild.

Скандал разгорелся после того, как на пресс-конференции в Потсдаме Мерц заявил, что правительство ФРГ работает над улучшением миграционной политики, но проблема всё ещё заметна "в облике немецких городов". На уточняющий вопрос журналистов о смысле сказанного канцлер ответил: "Спросите моих дочерей".

Эта фраза вызвала резкую реакцию политиков и общественности. Представители СДПГ, входящей в правящую коалицию, а также оппозиционные партии и правозащитные организации обвинили Мерца в дискриминации и расизме.

Митинг в Билефельде прошёл под лозунгом "Мы и есть городской облик!", который стал своеобразным ответом на слова канцлера. Организатором выступило объединение "Билефельдский альянс против правых".

"Мы выступаем против любых попыток расколоть общество и навязать образ "чужих” в наших городах", — заявили организаторы акции.

В первых рядах демонстрантов была замечена заместитель председателя фракции социал-демократов в бундестаге Вибке Эсдар.

По данным агентства DPA, протестные акции планируются и в других городах Германии в ближайшие выходные. Ожидается, что в них примут участие тысячи человек, в том числе активисты левых и правозащитных организаций.