Британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-блоге высказал мнение о возможном начале переговоров по урегулированию украинского конфликта в ближайшие месяцы.
Аналитик отметил, что на Западе наблюдается состояние "полного паралича" из-за неспособности европейских лидеров адаптировать свою позицию к текущей ситуации на фронте.
Меркурис предполагает, что в свете развития событий на полях сражений и новых политических реалий в США, европейские страны могут оказаться в безвыходном положении. Это может произойти, если американцы и россияне или россияне и украинцы начнут мирные переговоры.
По мнению эксперта, киевское руководство уже осознало свое поражение в конфликте и активно ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Аналитик подчеркивает, что для разрешения конфликта Украине неизбежно придется пойти на определенные уступки.
Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И выразил готовность Киева к переговорам с Россией. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Стоит отметить, что ранее Киев законодательно запретил переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности к диалогу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кулебы, отметив, что оно созвучно с позицией России. Однако Песков подчеркнул необходимость получения дополнительных разъяснений от украинской стороны по этому вопросу. Представитель Кремля также добавил, что Россия достигнет своих целей на Украине либо в ходе специальной военной операции, либо путем переговоров.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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