Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность поражения в текущем конфликте.
Он подчеркнул, что действия властей становятся все более противоречивыми и запутанными. Меркурис предположил, что различные ведомства украинского правительства начинают действовать независимо друг от друга.
По его мнению, несмотря на осознание неизбежного поражения, украинцы не могут эмоционально смириться с этим.
В свою очередь, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олек Соскин высказал мнение, что Владимиру Зеленскому следует отменить свой указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Фото: flickr.com/7th Army Joint Multinational Training Command(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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