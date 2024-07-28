Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность поражения в текущем конфликте.

Он подчеркнул, что действия властей становятся все более противоречивыми и запутанными. Меркурис предположил, что различные ведомства украинского правительства начинают действовать независимо друг от друга.

По его мнению, несмотря на осознание неизбежного поражения, украинцы не могут эмоционально смириться с этим.

В свою очередь, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олек Соскин высказал мнение, что Владимиру Зеленскому следует отменить свой указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: flickr.com/7th Army Joint Multinational Training Command(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)