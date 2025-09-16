Ошибка в один градус способна уничтожить всю меренгу — как её спасти

Меренга давно стала классикой кондитерского искусства. Этот воздушный десерт встречается в рецептах разных стран, украшая торты, пирожные и рулеты. Однако мало кто задумывается, что существует несколько способов её приготовления. Французская, швейцарская и итальянская меренги — это три техники, каждая со своими нюансами, текстурой и назначением. Разобраться в них стоит всем, кто хочет готовить десерты на уровне профессионалов.

Французская меренга: простота и классика

Французский вариант считается самым лёгким по технологии. Белки взбиваются с сахаром или сахарной пудрой до мягких пиков, затем доводятся до устойчивой консистенции. Масса получается воздушной и нежной, но менее стабильной, чем у других видов.

Французскую меренгу лучше использовать сразу, так как она быстро оседает. Её выпекают при низкой температуре до хрустящей корочки. Именно на основе французской техники делают безе, пирожное "Павлова" и британский десерт Eton mess. Добавив ореховую крошку, можно приготовить дакуаз — популярный ореховый бисквит.

Швейцарская меренга: гладкая и шелковистая

Главная особенность — использование водяной бани. Белки с сахаром прогревают до 55-60 °C, постоянно помешивая, а затем взбивают до плотной массы. Такой метод требует кухонного термометра, но результат стоит усилий: масса получается более гладкой, плотной и шелковистой.

Швейцарская меренга отличается устойчивостью и хорошо держит форму. Её используют для крупных безе, крема для бисквитов, а также для декора капкейков, куличей или рождественских рулетов. Внутри она остаётся мягкой и чуть тянущейся, что делает её универсальной для выпечки.

Итальянская меренга: стабильность и прочность

Самая надёжная техника — итальянская. Взбитые белки соединяют с горячим сахарным сиропом, нагретым до 118-120 °C. Масса становится плотной, блестящей и сохраняет форму даже без выпечки. Это идеальный вариант для кремов, муссов, суфле и покрытия тартов или лимонных пирогов, которые потом можно обжечь кулинарной горелкой.

Сравнение трёх видов меренги