Хруст меренг и нежный бисквит: торт, который разжигает аппетит и зависть друзей одним взглядом

Представьте: нежный бисквит, хрустящие меренги и яркие цветочные украшения, которые сделают ваш стол настоящим произведением искусства. Этот торт — идеальный выбор для семейного чаепития или праздника. Он сочетает в себе сладость, текстуру и креативность, так что ни один сладкоежка не устоит! Я расскажу, как приготовить его шаг за шагом, чтобы получилось вкусно и красиво.

Ингредиенты

Яйца: 5 шт.

Сахар: 200 г

Пшеничная мука: 150 г

Кукурузный крахмал: 50 г

Разрыхлитель: 0,5 ч. л.

Сливочное масло: 60 г

Сахар: 120 г

Яичные белки: 2 шт.

Сахар: 100 г

Кукурузный крахмал: 2 ст. л.

Сливочное масло: 200 г

Молоко: 400 мл

Яичные желтки: 2 шт.

Ванильный сахар: 10 г

Сахар: 400 г

Ванильный сахар: 10 г

Яичные белки: 150 г

Вода: 100 мл

Лимонная кислота: 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление

Растопите сливочное масло и дайте остыть. Яйца промойте с содой, разделите на белки и желтки. Взбейте белки до пышности, добавьте сахар и продолжайте до устойчивых пиков.

Добавьте желтки по одному, не прекращая взбивания. Просейте муку, крахмал и разрыхлитель, вмешайте в три приёма. Влейте масло по краю и перемешайте — тесто должно быть как густая сметана.

Вылейте в форму (24 см, застеленную бумагой и смазанную маслом). Выпекайте при 180°C около 35 минут. Остыньте, снимите бумагу и оставьте на 5 часов (или ночь в холодильнике).

Чашу обезжирьте, взбейте холодные белки до пены, добавьте сахар частями до плотной блестящей массы. Переложите в мешок с насадками, выдавите на бумагу и выпекайте при 100°C 1,5 часа. Остыньте — они должны легко отставать и быть кремового цвета.

В сотейнике смешайте молоко, желтки, крахмал, сахар и ванильный сахар. Варите на огне до загустения, снимите, добавьте масло, перемешайте. Накройте плёнкой и остудите. Взбивайте белки с ванильным сахаром. Варите сироп из воды и сахара до 122°C, добавьте лимонную кислоту. Влейте в белки тонкой струйкой, взбивайте ещё 5 минут.

Срежьте верхушку бисквита, разрежьте на коржи (у меня три). Выложите на подложку, нанесите крем, добавьте меренги (целые для хруста). Повторите слои, накройте верхним коржом, придавите и оставьте на ночь в холодильнике.

Обмажьте торт кремом, сделайте "подушку" из обрезков бисквита. Окрасьте крем в 3 цвета (например, розовый, красный, зелёный). Выдавите розы: шапочка из белого, завитушки из цветного. Добавьте листики. Всё быстро, пока крем не тянется.