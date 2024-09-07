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В США подросток устроил стрельбу в школе
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В штате Мэриленд ученик выстрелил в 15-летнего мальчика в школьном туалете

В США подросток устроил стрельбу в школе

В школе города Джоппатоу в американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате которой один подросток получил тяжелые ранения, сообщает местная полиция.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел из-за конфликта в мужском туалете на первом этаже здания. Предполагаемый стрелок произвел один выстрел и затем покинул место происшествия.

"Пострадавший был доставлен в больницу. Раненый — 15-летний юноша, состояние его остается тяжелым, согласно последним данным," — сообщил представителям прессы представитель полиции округа Харфорд в штате Мэриленд.

Полиция сообщила, что подозреваемый был задержан. Им оказался 16-летний ученик школы.

"Это был его первый день в школе, хотя занятия начались четыре дня назад," — добавил представитель полиции.

Фото: Freepik.com

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