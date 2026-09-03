Меркурий ждет: что хотят найти ученые на планете

Изучение Меркурия позволяет ученым раскрыть механизмы формирования Солнечной системы и понять причины уникального строения ближайшей к Солнцу планеты, рассказал NewsInfo научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. Эксперт проанализировал цели текущих межпланетных миссий и объяснил, почему эта планета остается одной из самых труднодоступных для исследователей.

Ранее стало известно, что межпланетная станция BepiColombo успешно приступила к выполнению сложнейшей программы по освоению Меркурия. Европейское космическое агентство (ЕКА) подтвердило начало миссии, которая включает серию гравитационных маневров для выхода на стабильную орбиту. До этого этапа добраться до первой планеты удавалось лишь немногим аппаратам из-за экстремальных скоростей и гравитационного влияния Солнца.

Моисеев подчеркнул, что каждая такая экспедиция является фундаментальным шагом для науки, так как Меркурий обладает аномальными характеристиками. Несмотря на близость к светилу и колоссальные температуры, на планете обнаружены запасы льда, а ее недра перенасыщены тяжелыми элементами. Эти данные заставляют пересматривать существующие теории о развитии планетных систем.

"Как ни странно, на Меркурии есть вода, несмотря на то, что это очень жаркая планета. Небольшая планета с очень большим количеством тяжелых элементов. Нужно исследовать планеты, узнавать, как, например, образовалась Солнечная система. Обычная фундаментальная наука", — пояснил Моисеев.

Дистанционное зондирование позволяет фиксировать физические параметры, которые невозможно получить с Земли, продолжил эксперт. Наблюдения за другими небесными телами также приносят неожиданные результаты — так, недавно астрономы заметили, что Меркурий стал ярче звезд, создав редкие условия для визуального изучения. Моисеев отметил, что, несмотря на ограниченное количество планет в нашей системе, ни одна из них не изучена в полной мере.

Сложность полетов к Меркурию обусловлена необходимостью гасить огромную скорость при переходе с земной орбиты. Это делает запуски редкими и дорогостоящими. Однако без таких данных невозможно выстроить общую картину эволюции космоса.

Схожие загадки ученые пытаются разгадать и на других объектах — например, анализируя образцы грунта, которые опровергают привычные представления о вакууме. При этом даже газовые и климатические процессы соседей остаются под вопросом, будь то мощные атмосферные вихри или аномалии вращения.

"У нас восемь планет есть, все они разные. И все они, несмотря на огромное количество аппаратов, которые к ним посылались, изучены недостаточно, не так, как Земля. Даже Земля изучена недостаточно. Поэтому каждая такая операция, такая миссия — это большой успех", — подчеркнул специалист.

Исследования показывают, что планетарная динамика может меняться непредсказуемо, как это демонстрирует ускорение вращения соседних миров. Моисеев уверен, что миссия BepiColombo даст ответы на вопросы о внутреннем строении Меркурия, которые десятилетиями оставались без внимания. Полученные знания важны для понимания границ нашего обитания, которые сейчас активно изучает проект защитной гелиосферы в межзвездном пространстве.

Проверено экспертом: научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев

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