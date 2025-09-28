Меркурий — результат космической дуэли: новая теория меняет взгляд на формирование планет

Меркурий остаётся одной из самых загадочных планет Солнечной системы. Казалось бы, о крошечной планете известно многое, но её внутреннее устройство по-прежнему вызывает споры у астрономов и геофизиков. Главная тайна связана с ядром: оно аномально велико и составляет около 70% массы планеты. Для сравнения: у Земли этот показатель равен примерно 30%, а у Марса — 25%.

Учёные называют это "проблемой Меркурия". Новое исследование, опубликованное в Nature Astronomy, предлагает более правдоподобное объяснение этой аномалии.

Как изучали Меркурий

Первые намёки на массивное ядро появились ещё в 1960–1970-е годы благодаря радионаблюдениям. Позднее миссия Mariner 10 в 1975 году уточнила данные, а с 2010 по 2015 годы миссия Messenger предоставила наиболее убедительные доказательства: ядро действительно огромно.

"Происхождение Меркурия до сих пор остаётся плохо изученным по сравнению с другими каменистыми планетами", — отметил исследователь Патрик Франко из Института физики земного шара в Париже.

Теория гигантского столкновения

Классическая гипотеза объясняла внутреннюю структуру Меркурия катастрофическим столкновением: более крупный протопланетный Меркурий столкнулся с объектом в несколько раз меньше. В результате он потерял значительную часть мантии и коры, сохранив только тонкий слой породы вокруг массивного металлического ядра.

Но моделирование показало: столь несоразмерные столкновения крайне редки. Для этого объект-"нападающий" должен был находиться на необычайно вытянутой орбите, что маловероятно.

Новая версия: скользящий удар

Авторы новой работы смоделировали альтернативный сценарий. Вместо редкого столкновения объектов разной массы они проверили вариант взаимодействия двух протопланет примерно одинакового размера.

Используя метод сглаженной гидродинамики частиц (SPH), команда провела численные эксперименты. Результат показал: скользящий удар двух объектов схожей массы способен объяснить необычные характеристики Меркурия.

"Формирование Меркурия не требует исключительных столкновений. Скользящий удар двух протопланет схожей массы может объяснить его состав", — пояснил Франко.

Модель воспроизводила массу Меркурия и его пропорцию металлов и силикатов с погрешностью менее 5%.

Сравнение гипотез

Гипотеза Суть Вероятность Недостатки Гигантский удар Столкновение с меньшим объектом, удаление мантии Очень низкая Большинство выброшенного материала снова возвращается на планету Скользящий удар Столкновение двух схожих протопланет Гораздо выше Требует уточнения роли Венеры и соседних объектов

Куда делась потерянная масса?

Если Меркурий потерял значительную часть мантии, то где оказались эти обломки? В классической модели они должны были вновь аккрецировать, но тогда планета не имела бы столь массивного ядра.

В новой гипотезе часть материала выбросилась в космос и не вернулась. Его могли унести многочисленные планетезимали ранней Солнечной системы или даже соседняя Венера, ставшая массивнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что планета могла образоваться только в результате крайне редкого столкновения.

Последствие: недооценка вероятных сценариев ранней Солнечной системы.

Альтернатива: учитывать более частые удары объектов схожей массы.

А что если…

А что если Венера действительно "подобрала" часть выброшенной массы Меркурия? Это могло повлиять на её нынешний размер и плотность. Проверить гипотезу помогут будущие геохимические исследования метеоритов и, возможно, образцы с Венеры и Меркурия.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Плюсы Минусы Более вероятна с точки зрения статистики Нужны дополнительные доказательства Объясняет пропорцию ядра и мантии Нет данных о судьбе всей выброшенной массы Совпадает с моделями SPH Сценарий всё ещё требует проверки миссиями

FAQ

Почему ядро Меркурия такое большое?

Вероятно, из-за столкновения, при котором до 60% мантии планеты было выброшено.

Когда это произошло?

В первые десятки миллионов лет существования Солнечной системы.

Что поможет подтвердить гипотезу?

Будущая миссия BepiColombo, которая измерит ядро, магнитное и гравитационное поля Меркурия.

Мифы и правда

Миф: Меркурий всегда был маленькой и плотной планетой.

Правда: он мог быть значительно больше до столкновения.

Миф: его структура уникальна и необъяснима.

Правда: скользящий удар даёт правдоподобное объяснение.

Миф: выброшенная масса всегда возвращается к планете.

Правда: часть обломков могла быть унесена или поглощена соседними телами.

3 интересных факта

Ядро Меркурия занимает 70% массы планеты — абсолютный рекорд среди каменистых тел. BepiColombo прибудет к Меркурию в 2026 году с двумя орбитальными аппаратами. Первую миссию к планете (Mariner 10) запустили ещё в 1973 году, и она трижды пролетела мимо Меркурия.

Исторический контекст

1960-е — первые радионаблюдения указывают на крупное ядро.

1975 год — Mariner 10 уточняет массу и плотность.

2010-2015 гг. — Messenger подтверждает аномальное ядро.

2024 год — публикация новой гипотезы о скользящем ударе.

2026 год — прибытие BepiColombo для новых измерений.