© eso.org by ESO/Igor Chekalin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:32

Тайна 70% массы Меркурия раскрыта: новое исследование объясняет уникальное строение планеты

Столкновение равных протопланет под определённым углом создало современную структуру Меркурия

Меркурий остаётся одной из самых загадочных планет Солнечной системы. Его необычное строение — массивное железное ядро, составляющее почти 70% массы, и тонкая мантия — давно вызывает вопросы у учёных. Классические модели формирования планет объясняли это серией столкновений с объектами разной массы. Однако новые исследования показывают: более вероятным сценарием стало "скользящее" столкновение двух протопланет схожих размеров.

В чём уникальность Меркурия

При диаметре всего 4880 км Меркурий обладает плотностью, сопоставимой с Землёй и Венерой. Данные зонда "Мессенджер" (2004-2015 гг.) показали, что в его мантии и на поверхности сохранились летучие элементы. Это усложняет задачу: при классических гипотезах мощных ударов подобные вещества должны были испариться. Возникает противоречие: как объяснить необычный состав Меркурия и при этом сохранить летучие компоненты?

Новая гипотеза

Международная команда под руководством Патрика Франко из Парижского института физики Земли использовала компьютерное моделирование. Оно показало, что при столкновении двух протопланет равной массы под углом 32,5° и скоростью 22,3 км/с одна из них теряет значительную часть мантии, а оставшееся тело оказывается близким по массе и составу к современному Меркурию. Совпадение модели с наблюдаемыми данными составило до 95%.

Сравнение гипотез

Сценарий Сильные стороны Слабые стороны
Серия столкновений с разными телами Объясняет потерю мантии Сложно увязать с сохранностью летучих элементов
Столкновение с "прото-Меркурием" Катастрофическая потеря мантии и коры Высокая редкость такого события
"Скользящее" столкновение равных тел Совпадение параметров с реальным Меркурием Не объясняет полностью летучие вещества

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать влияние угла столкновения.
    Последствие: Модель даёт искажённые результаты.
    Альтернатива: Учитывать даже малые изменения параметров.

  • Ошибка: Считать летучие элементы полностью сохранившимися после удара.
    Последствие: Противоречие с моделями испарения.
    Альтернатива: Рассматривать их как поздние "подарки" от комет или пыли.

  • Ошибка: Применять одинаковую модель ко всем планетам.
    Последствие: Недооценка уникальности сценариев.
    Альтернатива: Разрабатывать разные сценарии для каждой планеты.

А что если…

А что если летучие вещества на Меркурии появились уже после катастрофического столкновения? Теоретически их могли принести редкие кометы или микрометеориты. Такой сценарий объяснил бы сохранность летучих элементов и согласовался бы с гипотезой "скользящего" удара.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Совпадение массы и состава с современным Меркурием Не объяснено происхождение летучих веществ
Более вероятна, чем "экзотические" сценарии Требует уникальных условий столкновения
Подтверждена моделированием Не учитывает дальнейшую эволюцию обломков

FAQ

Когда могло произойти столкновение?
В первые десятки миллионов лет существования Солнечной системы.

Чем новое исследование отличается от предыдущих?
Оно моделирует столкновение равных тел, а не разной массы.

Почему Меркурий важен для науки?
Его строение помогает понять процессы формирования планет земной группы.

Можно ли проверить гипотезу на практике?
Новые миссии и спектрометрические данные помогут уточнить состав поверхности.

Мифы и правда

  • Миф: Меркурий всегда был таким, каким мы его видим.
    Правда: Его современный облик — результат катастрофических событий.

  • Миф: Все планеты формировались одинаково.
    Правда: Каждый мир имел собственный путь, включая уникальные столкновения.

  • Миф: Удар полностью уничтожил протопланету.
    Правда: Она трансформировалась, потеряв часть мантии, но сохранив ядро.

Интересные факты

  1. Плотность Меркурия составляет 5,43 г/см³ — почти как у Земли.

  2. Его железное ядро занимает 70% массы планеты, рекорд среди землеподобных тел.

  3. На Меркурии обнаружены следы лития, что также указывает на сложные процессы его формирования.

Исторический контекст

Гипотезы гигантских столкновений известны давно. Так, происхождение Луны связывают с ударом по Земле протопланеты Тейя. Для Венеры и Плутона тоже предлагались подобные сценарии. Теперь Меркурий добавляется в этот список. Однако критики напоминают: вероятность таких событий мала. Если все гипотезы верны, Солнечная система в первые миллионы лет пережила целую череду катастроф, сформировавших её современный облик.

