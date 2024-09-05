Mercedes-Maybach презентовала коллекцию парфюма из шести ароматов

Немецкая корпорация элитных автомобилей представила общественности шесть авторских ароматов, передает издание Motor.
Каждый аромат был создан французским парфюмером Анн Флипо, которая также разработала трилогию Land Sea Air для Mercedes-Benz, и отражает ключевые ценности бренда.
В коллекцию вошли шесть композиций: цветочно-цитрусовый Radiant Green, древесно-кожаный Snow White Leather, древесно-водный Fascinating Oud, цветочно-фруктовый Vibrant Tuberose, древесно-пряный Unexpected Orris и цветочно-древесный Charismatic Rose.
Фото: Freepik.com
Кирби: Белый дом призвал Путина не говорить о выборах в США
Белый дом выразил недовольство комментариями Владимира Путина о президентских выборах в Америке. Представитель Джон Кирби заявил, что определять, кто будет следующим президентом Штатов, может только американский народ.
Лавров выразил недоверие словам Макрона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее утверждал, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова якобы отсутствует политический контекст.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.