Mercedes-Maybach презентовала коллекцию парфюма из шести ароматов

Немецкая корпорация элитных автомобилей представила общественности шесть авторских ароматов, передает издание Motor.

Каждый аромат был создан французским парфюмером Анн Флипо, которая также разработала трилогию Land Sea Air для Mercedes-Benz, и отражает ключевые ценности бренда.

В коллекцию вошли шесть композиций: цветочно-цитрусовый Radiant Green, древесно-кожаный Snow White Leather, древесно-водный Fascinating Oud, цветочно-фруктовый Vibrant Tuberose, древесно-пряный Unexpected Orris и цветочно-древесный Charismatic Rose.

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