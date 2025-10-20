Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
© commons.wikimedia.org by Axel Schwenke from Meschede, Deutschland is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:51

Полмиллиона за "прощай": как Mercedes заставил людей радоваться увольнению

Mercedes-Benz выплачивает до 540 тысяч евро сотрудникам за добровольный уход

Когда автоконцерны ищут способы сэкономить, чаще всего речь идёт о сокращениях и урезании расходов. Но Mercedes-Benz выбрал иной путь — вместо увольнений компания предложила сотрудникам покинуть рабочие места добровольно, получив при этом внушительные компенсации.

Новый подход к оптимизации штата

Инициатива стартовала весной прошлого года и сразу вызвала ажиотаж. Программа рассчитана на тех, кто готов уйти по собственному желанию, получив солидные выплаты — в отдельных случаях до 540 тысяч евро.

Такая мера позволила избежать массовых сокращений, ударяющих по репутации и моральному климату в коллективе. Взамен компания создала атмосферу доверия и партнёрства, где решение об уходе принималось осознанно, без давления сверху.

К сентябрю на предложение откликнулись около 4 тысяч человек. При этом право на участие получили до 40 тысяч сотрудников, включая офисных специалистов, инженеров и менеджеров среднего звена.

Кому достались полумиллионные бонусы

Размер выплат зависел от стажа и должности. Особенно щедрые суммы предназначались для "ветеранов" компании. Руководитель 55 лет с 30-летним стажем и зарплатой около 9 тысяч евро в месяц мог получить порядка 500 тысяч евро — практически стоимость премиального электромобиля Mercedes-EQE.

Сотрудники с меньшим опытом тоже не остались без внимания: компенсации нередко превышали 100 тысяч евро. Для тех, кто быстро соглашался на условия, был предусмотрен "турбо-бонус" — дополнительное вознаграждение за оперативное решение.

Зачем концерну это нужно

В основе инициативы лежит стратегия глобальной экономии. К 2027 году Mercedes планирует сократить издержки примерно на 5 миллиардов евро. Такая необходимость возникла из-за снижения спроса на новые автомобили и давления со стороны конкурентов, активно развивающих сегмент электромобилей.

Руководство убеждено, что добровольная оптимизация численности персонала позволит избежать репутационных потерь и сохранить гибкость компании в условиях нестабильного рынка.

Сравнение: традиционные увольнения vs. добровольный уход

Показатель Принудительное сокращение Программа добровольного ухода
Эмоциональный фон Негативный, тревожность в коллективе Контролируемая атмосфера, добровольность
Репутация компании Часто страдает Повышается за счёт уважения к персоналу
Финансовые риски Судебные иски, компенсации Планируемые расходы, прозрачность
Мотивация оставшихся сотрудников Снижается Сохраняется лояльность и уверенность
Долгосрочный эффект Потеря доверия Укрепление корпоративной культуры

Как проходит процесс: пошагово

  1. Сотрудник подаёт заявку на участие в программе.

  2. Руководство оценивает, может ли компания обойтись без его позиции.

  3. Если одобрено — заключается соглашение, где прописан размер компенсации.

  4. В течение короткого времени после ухода человек получает выплату на счёт.

  5. Дополнительно может быть начислен "турбо-бонус", если решение принято быстро.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принудительные увольнения ради быстрой экономии.

  • Последствие: потеря доверия, массовый отток кадров, снижение производительности.

  • Альтернатива: добровольная программа ухода с высокими отступными, стимулирующая лояльность и позитивный имидж.

Такой подход постепенно набирает популярность и среди других автопроизводителей, ищущих баланс между эффективностью и гуманностью.

А что если сотрудник передумает?

Программа гибкая: участник может отозвать заявку до подписания договора. Однако после утверждения соглашения вернуть место уже невозможно — все выплаты производятся единовременно. Внутри Mercedes даже созданы консультационные центры, где специалисты HR-департамента помогают взвесить решение.

FAQ

Сколько сотрудников могут участвовать в программе?
От 30 до 40 тысяч человек, однако компания оставляет за собой право отказать, если сотрудник выполняет критически важные задачи.

До какого момента можно подать заявку?
Программа действует до марта 2026 года. Ожидается, что ближе к дедлайну количество заявок вновь возрастёт.

Какие выплаты предусмотрены?
Сумма зависит от стажа, должности и уровня зарплаты — от нескольких десятков до сотен тысяч евро.

Мифы и правда

Миф: Mercedes массово избавляется от персонала.
Правда: никого не увольняют насильно — все уходы происходят по инициативе самих сотрудников.

Миф: программа затрагивает только менеджеров.
Правда: участвовать могут офисные работники, инженеры, IT-специалисты и представители среднего звена.

Миф: компания делает это из-за кризиса.
Правда: это часть долгосрочной стратегии оптимизации, рассчитанной до 2027 года.

Исторический контекст

Идея добровольных уходов не нова: похожие схемы применяли BMW, Volkswagen и даже Lufthansa. Однако именно Mercedes удалось превратить этот механизм в элемент корпоративной культуры. В 2010-х концерн уже использовал подобные программы, но нынешняя версия стала самой масштабной в истории компании.

Интересные факты

• Самая крупная выплата составила 540 тыс. евро — это рекорд для Mercedes.
• Большинство заявок подали сотрудники старше 50 лет.
• Компания рассчитывает, что сэкономит до 5 млрд евро к 2027 году — этого хватит, чтобы запустить несколько новых электромобильных платформ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоимость ремонта панорамной крыши в кроссоверах достигает 200 тысяч рублей вчера в 19:10
Когда крыша даёт течь: скрытая опасность, о которой забывают владельцы авто с панорамой

Люк и панорама придают автомобилю стиль и комфорт, но спустя несколько лет превращаются в источник дорогостоящих проблем. Почему это происходит и как избежать ошибок?

Читать полностью » Stellantis прекращает выпуск Jeep Renegade: последняя версия выйдет в 2025 году вчера в 18:41
Эпоха бензиновых бунтарей закончилась: почему Renegade больше не вернётся

Легендарный Jeep Renegade завершает свой путь: почему компания решилась на этот шаг, что придёт ему на смену и есть ли шанс на возвращение имени.

Читать полностью » Новые зимние шины требуют 300 км обкатки для надёжного сцепления вчера в 17:50
Первый выезд — самый опасный: невидимая плёнка на новых шинах губит даже опытных водителей

Почему новые зимние шины иногда опаснее старых и как правильно обкатать «липучки», чтобы не потерять шипы и не уйти в занос? Разбираем шаг за шагом.

Читать полностью » Хромированные детали ускоряют коррозию кузова из-за контакта разных металлов вчера в 16:43
Блеск, который предаёт: почему под хромом машина начинает ржаветь быстрее

Блестящий хром способен превратить кузов автомобиля в источник ржавчины. Почему это происходит и как спасти машину от коррозии — подробности в материале.

Читать полностью » Вентилятор двигателя Nissan Qashqai 2 часто выходит из строя вчера в 15:20
Городской кроссовер или ремонтный кошмар: что скрывает Qashqai II

Nissan Qashqai второго поколения привлекает дизайном, но у некоторых моторов и узлов есть слабые места, которые стоит учитывать при покупке.

Читать полностью » До 50% водителей в России игнорируют ОСАГО — эксперт Нечаев вчера в 14:16
Мост через бездну страховки: как отсутствие ОСАГО превращает обычное ДТП в катастрофу

До половины российских водителей не оформляют ОСАГО, что повышает риски на дорогах и может оставить пострадавших без компенсации.

Читать полностью » ГИБДД назвала типичного нарушителя среди мотоциклистов — мужчины 25–35 лет с высшим или средним образованием вчера в 13:25
Скорость, риск и переоценка сил: кто чаще всего нарушает ПДД на мотоцикле

ГИБДД представила социальный портрет типичного нарушителя среди мотоциклистов. Кто чаще всего игнорирует ПДД и почему риск для байкеров особенно высок?

Читать полностью » Для начинающих райдеров эксперты рекомендуют нейкеды объёмом 300–500 куб. см с системой ABS вчера в 12:11
От нейкеда до турэндуро: как разобраться в типах мотоциклов и выбрать свой стиль дороги

Какие бывают мотоциклы и чем они отличаются? Короткая карта по классам с таблицами, советами покупки и типичными ошибками, чтобы выбрать «свой» байк с первого раза.

Читать полностью »

Новости
Еда
Индейка с помидорами и сыром в духовке получается сочной и легкой
Дом
Повышенная влажность в доме: причины, последствия и эффективные способы устранения
Красота и здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты и напитки разрушают работу мозга
Туризм
Туроператоры: осенью и зимой Мальорка остаётся популярным направлением
Садоводство
Фундук в саду обеспечивает стабильный урожай орехов и высокую питательность — агрономы
Авто и мото
Autonews.ru: владельцы Li Auto L7 назвали избыточную сложность причиной продажи
Красота и здоровье
Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала о первых признаках гепатита C
Спорт и фитнес
Ошибки при беге приводят к боли и утомляемости: отметили эксперты по физической подготовке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet