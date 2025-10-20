Полмиллиона за "прощай": как Mercedes заставил людей радоваться увольнению

Когда автоконцерны ищут способы сэкономить, чаще всего речь идёт о сокращениях и урезании расходов. Но Mercedes-Benz выбрал иной путь — вместо увольнений компания предложила сотрудникам покинуть рабочие места добровольно, получив при этом внушительные компенсации.

Новый подход к оптимизации штата

Инициатива стартовала весной прошлого года и сразу вызвала ажиотаж. Программа рассчитана на тех, кто готов уйти по собственному желанию, получив солидные выплаты — в отдельных случаях до 540 тысяч евро.

Такая мера позволила избежать массовых сокращений, ударяющих по репутации и моральному климату в коллективе. Взамен компания создала атмосферу доверия и партнёрства, где решение об уходе принималось осознанно, без давления сверху.

К сентябрю на предложение откликнулись около 4 тысяч человек. При этом право на участие получили до 40 тысяч сотрудников, включая офисных специалистов, инженеров и менеджеров среднего звена.

Кому достались полумиллионные бонусы

Размер выплат зависел от стажа и должности. Особенно щедрые суммы предназначались для "ветеранов" компании. Руководитель 55 лет с 30-летним стажем и зарплатой около 9 тысяч евро в месяц мог получить порядка 500 тысяч евро — практически стоимость премиального электромобиля Mercedes-EQE.

Сотрудники с меньшим опытом тоже не остались без внимания: компенсации нередко превышали 100 тысяч евро. Для тех, кто быстро соглашался на условия, был предусмотрен "турбо-бонус" — дополнительное вознаграждение за оперативное решение.

Зачем концерну это нужно

В основе инициативы лежит стратегия глобальной экономии. К 2027 году Mercedes планирует сократить издержки примерно на 5 миллиардов евро. Такая необходимость возникла из-за снижения спроса на новые автомобили и давления со стороны конкурентов, активно развивающих сегмент электромобилей.

Руководство убеждено, что добровольная оптимизация численности персонала позволит избежать репутационных потерь и сохранить гибкость компании в условиях нестабильного рынка.

Сравнение: традиционные увольнения vs. добровольный уход

Показатель Принудительное сокращение Программа добровольного ухода Эмоциональный фон Негативный, тревожность в коллективе Контролируемая атмосфера, добровольность Репутация компании Часто страдает Повышается за счёт уважения к персоналу Финансовые риски Судебные иски, компенсации Планируемые расходы, прозрачность Мотивация оставшихся сотрудников Снижается Сохраняется лояльность и уверенность Долгосрочный эффект Потеря доверия Укрепление корпоративной культуры

Как проходит процесс: пошагово

Сотрудник подаёт заявку на участие в программе. Руководство оценивает, может ли компания обойтись без его позиции. Если одобрено — заключается соглашение, где прописан размер компенсации. В течение короткого времени после ухода человек получает выплату на счёт. Дополнительно может быть начислен "турбо-бонус", если решение принято быстро.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принудительные увольнения ради быстрой экономии.

Последствие: потеря доверия, массовый отток кадров, снижение производительности.

Альтернатива: добровольная программа ухода с высокими отступными, стимулирующая лояльность и позитивный имидж.

Такой подход постепенно набирает популярность и среди других автопроизводителей, ищущих баланс между эффективностью и гуманностью.

А что если сотрудник передумает?

Программа гибкая: участник может отозвать заявку до подписания договора. Однако после утверждения соглашения вернуть место уже невозможно — все выплаты производятся единовременно. Внутри Mercedes даже созданы консультационные центры, где специалисты HR-департамента помогают взвесить решение.

FAQ

Сколько сотрудников могут участвовать в программе?

От 30 до 40 тысяч человек, однако компания оставляет за собой право отказать, если сотрудник выполняет критически важные задачи.

До какого момента можно подать заявку?

Программа действует до марта 2026 года. Ожидается, что ближе к дедлайну количество заявок вновь возрастёт.

Какие выплаты предусмотрены?

Сумма зависит от стажа, должности и уровня зарплаты — от нескольких десятков до сотен тысяч евро.

Мифы и правда

Миф: Mercedes массово избавляется от персонала.

Правда: никого не увольняют насильно — все уходы происходят по инициативе самих сотрудников.

Миф: программа затрагивает только менеджеров.

Правда: участвовать могут офисные работники, инженеры, IT-специалисты и представители среднего звена.

Миф: компания делает это из-за кризиса.

Правда: это часть долгосрочной стратегии оптимизации, рассчитанной до 2027 года.

Исторический контекст

Идея добровольных уходов не нова: похожие схемы применяли BMW, Volkswagen и даже Lufthansa. Однако именно Mercedes удалось превратить этот механизм в элемент корпоративной культуры. В 2010-х концерн уже использовал подобные программы, но нынешняя версия стала самой масштабной в истории компании.

Интересные факты

• Самая крупная выплата составила 540 тыс. евро — это рекорд для Mercedes.

• Большинство заявок подали сотрудники старше 50 лет.

• Компания рассчитывает, что сэкономит до 5 млрд евро к 2027 году — этого хватит, чтобы запустить несколько новых электромобильных платформ.