Полмиллиона за "прощай": как Mercedes заставил людей радоваться увольнению
Когда автоконцерны ищут способы сэкономить, чаще всего речь идёт о сокращениях и урезании расходов. Но Mercedes-Benz выбрал иной путь — вместо увольнений компания предложила сотрудникам покинуть рабочие места добровольно, получив при этом внушительные компенсации.
Новый подход к оптимизации штата
Инициатива стартовала весной прошлого года и сразу вызвала ажиотаж. Программа рассчитана на тех, кто готов уйти по собственному желанию, получив солидные выплаты — в отдельных случаях до 540 тысяч евро.
Такая мера позволила избежать массовых сокращений, ударяющих по репутации и моральному климату в коллективе. Взамен компания создала атмосферу доверия и партнёрства, где решение об уходе принималось осознанно, без давления сверху.
К сентябрю на предложение откликнулись около 4 тысяч человек. При этом право на участие получили до 40 тысяч сотрудников, включая офисных специалистов, инженеров и менеджеров среднего звена.
Кому достались полумиллионные бонусы
Размер выплат зависел от стажа и должности. Особенно щедрые суммы предназначались для "ветеранов" компании. Руководитель 55 лет с 30-летним стажем и зарплатой около 9 тысяч евро в месяц мог получить порядка 500 тысяч евро — практически стоимость премиального электромобиля Mercedes-EQE.
Сотрудники с меньшим опытом тоже не остались без внимания: компенсации нередко превышали 100 тысяч евро. Для тех, кто быстро соглашался на условия, был предусмотрен "турбо-бонус" — дополнительное вознаграждение за оперативное решение.
Зачем концерну это нужно
В основе инициативы лежит стратегия глобальной экономии. К 2027 году Mercedes планирует сократить издержки примерно на 5 миллиардов евро. Такая необходимость возникла из-за снижения спроса на новые автомобили и давления со стороны конкурентов, активно развивающих сегмент электромобилей.
Руководство убеждено, что добровольная оптимизация численности персонала позволит избежать репутационных потерь и сохранить гибкость компании в условиях нестабильного рынка.
Сравнение: традиционные увольнения vs. добровольный уход
|Показатель
|Принудительное сокращение
|Программа добровольного ухода
|Эмоциональный фон
|Негативный, тревожность в коллективе
|Контролируемая атмосфера, добровольность
|Репутация компании
|Часто страдает
|Повышается за счёт уважения к персоналу
|Финансовые риски
|Судебные иски, компенсации
|Планируемые расходы, прозрачность
|Мотивация оставшихся сотрудников
|Снижается
|Сохраняется лояльность и уверенность
|Долгосрочный эффект
|Потеря доверия
|Укрепление корпоративной культуры
Как проходит процесс: пошагово
-
Сотрудник подаёт заявку на участие в программе.
-
Руководство оценивает, может ли компания обойтись без его позиции.
-
Если одобрено — заключается соглашение, где прописан размер компенсации.
-
В течение короткого времени после ухода человек получает выплату на счёт.
-
Дополнительно может быть начислен "турбо-бонус", если решение принято быстро.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: принудительные увольнения ради быстрой экономии.
-
Последствие: потеря доверия, массовый отток кадров, снижение производительности.
-
Альтернатива: добровольная программа ухода с высокими отступными, стимулирующая лояльность и позитивный имидж.
Такой подход постепенно набирает популярность и среди других автопроизводителей, ищущих баланс между эффективностью и гуманностью.
А что если сотрудник передумает?
Программа гибкая: участник может отозвать заявку до подписания договора. Однако после утверждения соглашения вернуть место уже невозможно — все выплаты производятся единовременно. Внутри Mercedes даже созданы консультационные центры, где специалисты HR-департамента помогают взвесить решение.
FAQ
Сколько сотрудников могут участвовать в программе?
От 30 до 40 тысяч человек, однако компания оставляет за собой право отказать, если сотрудник выполняет критически важные задачи.
До какого момента можно подать заявку?
Программа действует до марта 2026 года. Ожидается, что ближе к дедлайну количество заявок вновь возрастёт.
Какие выплаты предусмотрены?
Сумма зависит от стажа, должности и уровня зарплаты — от нескольких десятков до сотен тысяч евро.
Мифы и правда
Миф: Mercedes массово избавляется от персонала.
Правда: никого не увольняют насильно — все уходы происходят по инициативе самих сотрудников.
Миф: программа затрагивает только менеджеров.
Правда: участвовать могут офисные работники, инженеры, IT-специалисты и представители среднего звена.
Миф: компания делает это из-за кризиса.
Правда: это часть долгосрочной стратегии оптимизации, рассчитанной до 2027 года.
Исторический контекст
Идея добровольных уходов не нова: похожие схемы применяли BMW, Volkswagen и даже Lufthansa. Однако именно Mercedes удалось превратить этот механизм в элемент корпоративной культуры. В 2010-х концерн уже использовал подобные программы, но нынешняя версия стала самой масштабной в истории компании.
Интересные факты
• Самая крупная выплата составила 540 тыс. евро — это рекорд для Mercedes.
• Большинство заявок подали сотрудники старше 50 лет.
• Компания рассчитывает, что сэкономит до 5 млрд евро к 2027 году — этого хватит, чтобы запустить несколько новых электромобильных платформ.
