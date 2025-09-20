Mercedes разворачивает моду вспять: кнопки и ролики возвращаются туда, где царил сенсор

Тема цифровизации автомобильных салонов давно стала привычной: крупные сенсорные дисплеи, минимализм и почти полное отсутствие физических органов управления. Но Mercedes-Benz решила изменить курс. Несмотря на то, что недавно бренд представил самый большой экран в истории компании, производитель возвращает кнопки и ролики в интерьеры. Причина неожиданно проста — анализ реальных данных показал, что именно классические элементы управления остаются удобнее для многих водителей.

Данные против моды

Руководитель отдела программного обеспечения Магнус Эстберг объяснил, что компания внимательно изучает статистику использования функций в автомобилях нового поколения:

"Мы полностью ориентируемся на данные: они показывают, что физические кнопки удобнее при частом использовании, и именно поэтому мы возвращаем их", — сказал руководитель по разработке ПО Mercedes Магнус Эстберг.

В итоге инженеры пришли к выводу, что полный отказ от физических элементов управления был ошибкой. Эксперименты показали: для определённых возрастных групп и рынков наличие кнопок не просто предпочтительно, а критически важно для безопасности и удобства.

Первые шаги: GLC и CLA Shooting Brake

Новое рулевое колесо с кнопками, роликами и переключателями стало частью электрических моделей GLC и CLA Shooting Brake. Уже в ближайшее время оно появится и в других машинах бренда — начиная с недавно выпущенного CLA-седана. Такой шаг позволяет унифицировать решения для всего модельного ряда и сократить расходы.

Эстберг подчеркнул, что именно руль — самый простой и доступный способ вернуть привычное управление без радикальной переработки салона. Это позволяет соблюсти баланс между цифровым интерфейсом и тактильным управлением.

Сравнение: сенсорное управление vs физические кнопки

Критерий Сенсорное управление Физические кнопки Удобство Стильно, современно, но требует привыкания Понятно интуитивно, быстро в использовании Безопасность Отвлекает взгляд водителя от дороги Минимизирует необходимость смотреть на экран Универсальность Легко обновлять через софт Ограничено механической конструкцией Восприятие рынком Востребовано в Азии Ценится в Европе и США

Программно-определяемые автомобили (SDV)

CLA стал первым SDV у Mercedes, а GLC — вторым. Важность этой технологии трудно переоценить:

ПО можно обновлять дистанционно (OTA).

Системы фиксируют каждое действие водителя, что помогает анализировать реальные привычки.

На основе данных принимаются решения об изменении интерфейсов.

Эстберг отметил, что благодаря SDV компания впервые смогла с высокой точностью понять, какие элементы управления действительно востребованы, а какие — лишние.

Советы шаг за шагом: как адаптироваться к новым салонам Mercedes

Ознакомьтесь с настройками мультимедиа через инструкцию и приложение Mercedes Me. Используйте физические кнопки для часто применяемых функций: громкость, климат-контроль, выбор режима движения. Оставьте сенсорные жесты для второстепенных функций — например, навигации или приложений. Привыкайте к ролику на руле: это быстрый способ управления без отвлечения от дороги. Следите за обновлениями — новые OTA-прошивки могут изменить логику кнопок и экранов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью полагаться на сенсорный экран во время движения.

Последствие: повышенный риск аварий из-за отвлечения внимания.

Альтернатива: использовать физические кнопки для базовых функций.

Ошибка: игнорировать новые возможности OTA-обновлений.

Последствие: автомобиль устаревает быстрее, а интерфейс становится неудобным.

Альтернатива: регулярно обновлять ПО и получать новые функции.

А что если…

Что будет, если в будущем водители снова предпочтут сенсорные панели? Mercedes сможет легко адаптироваться: SDV позволяет изменить конфигурацию органов управления без глобальной переработки машины. Компания рассматривает даже выпуск разных версий рулей для отдельных регионов: для Европы с кнопками, для Азии — с акцентом на сенсор и голосовое управление.

Плюсы и минусы возвращения кнопок

Плюсы Минусы Повышенная безопасность Усложнение дизайна салона Быстрое привыкание Часть функций дублируется Удобство для пожилых водителей Менее футуристичный вид Универсальность на разных рынках Дополнительные затраты на производство

FAQ

Как выбрать между кнопками и сенсорным экраном?

Выбирать не придётся — Mercedes сочетает оба решения. Сенсор отвечает за расширенные функции, кнопки — за базовые.

Сколько стоит обновлённый салон?

Цена не выделяется отдельно: новые рулевые колёса и кнопки идут в стандартной комплектации для свежих моделей.

Что лучше: Hyperscreen или «классика» с кнопками?

Hyperscreen впечатляет визуально и функционально, но для ежедневных поездок большинство водителей всё же предпочитают кнопки для основных действий.

Мифы и правда

Миф: Mercedes полностью отказался от сенсорных экранов.

Правда: дисплеи остаются, компания лишь добавляет кнопки для удобства.

Миф: кнопки вернули из-за критики в СМИ.

Правда: решение основано на анализе реальных данных использования.

Миф: в будущих моделях кнопок станет ещё больше.

Правда: их количество будет зависеть от типа автомобиля и рынка.

3 интересных факта

Экран Hyperscreen в GLC имеет диагональ 39,1 дюйма и занимает всю ширину панели — это один из крупнейших дисплеев в серийных авто. Европейские клиенты традиционно консервативнее, именно они больше всего ценят возвращение кнопок. Внедорожники и кроссоверы — приоритетные модели для расширенного набора физических органов управления.

Исторический контекст