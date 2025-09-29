Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes-Maybach S-Class
Mercedes-Maybach S-Class
© Mercedes is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:35

Mercedes-Maybach сыграл финальный аккорд для V12 — всего 50 машин

Mercedes-Maybach показал V12 Edition как последнюю модель с легендарным мотором

Mercedes-Maybach представил особую версию, которая станет финальным аккордом для легендарных двигателей V12. Этот автомобиль создадут всего в 50 экземплярах, и каждый из них станет символом исключительности. Здесь всё - от золотых элементов отделки до программ индивидуализации MANUFAKTUR — подчёркивает абсолютный уровень роскоши.

Истоки марки и философия

Maybach с первых лет существования ассоциировался с безупречным качеством и стремлением к совершенству. Вильгельм и Карл Майбах в начале XX века сформулировали принцип: создавать машины, превосходящие ожидания самых требовательных клиентов. Так появился Maybach Zeppelin — символ инженерного прогресса и социального статуса 1930-х годов.

Zeppelin выделялся 12-цилиндровым мотором мощностью до 200 л. с., разгонялся до 170 км/ч и предлагал невиданный комфорт. Каждая деталь — от приборной панели до отделки салона — была предметом индивидуального заказа.

Современное воплощение V12 Edition

Сегодня Mercedes-Maybach возвращается к корням, представив V12 Edition. Его сердце — 6,0-литровый двигатель мощностью 612 л. с. и крутящим моментом 900 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, но звучание и характер мотора настроены на мягкую, почти воздушную тягу.

Автомобиль окрашен в двухцветное сочетание — оливковый металлик и обсидианово-чёрный. Для нанесения покрытия требуется до десяти дней работы. Эксклюзивные колёсные диски, эмблемы с золотой вставкой и шильдики "1 из 50" подчёркивают уникальность серии.

Интерьер демонстрирует симбиоз мастерства и художественного подхода: кожа наппа, ореховый шпон, вышивка вручную и инкрустация из золота. Всё это превращает салон в произведение искусства.

Технологии будущего

V12 Edition не только впечатляет отделкой, но и оснащён новейшими системами:

  • мультимедиа MBUX с пятью OLED-экранами;
  • активная подвеска E-ACTIVE BODY CONTROL;
  • подруливание задней оси;
  • электропривод дверей.

В комплект входят эксклюзивные аксессуары: очки Robbe & Berking из серебра, фирменный ключник MANUFAKTUR, коврики из премиальных материалов.

Сравнение поколений

Характеристика Maybach Zeppelin (1930-е) Mercedes-Maybach V12 Edition (2025)
Двигатель V12, 7-8 л, до 200 л. с. V12, 6.0 л, 612 л. с.
Максимальная скорость 170 км/ч 250 км/ч (ограничено)
Статус Символ элиты Коллекционный объект мирового уровня
Технологии Инновации эпохи OLED-дисплеи, активная подвеска

Советы шаг за шагом: как заказать эксклюзив

  1. Изучите программу MANUFAKTUR — она позволяет выбрать цвет кузова, материалы отделки, аксессуары.

  2. Заранее определите рынок: серия V12 Edition будет доступна только на отдельных площадках.

  3. Рассмотрите варианты персонализации: от уникальной вышивки до золотых элементов.

  4. Обеспечьте хранение: для коллекционных автомобилей рекомендуют климат-контроль в гараже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорирование технического обслуживания → риск снижения стоимости → регулярное ТО в сертифицированных сервисах Mercedes.
• Использование неподходящих аксессуаров → потеря уникальности модели → заказ оригинальных элементов MANUFAKTUR.
• Хранение на открытом воздухе → повреждение отделки и кожи → индивидуальные боксы или закрытый шоурум.

А что если…

А если бы Maybach не сохранил традицию V12, марка могла бы полностью утратить связь с историей Zeppelin. V12 Edition стал мостом между эпохами, подчеркнув преемственность.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальность: всего 50 машин Ограниченная доступность
Мощный V12 с плавной тягой Высокая стоимость
Исключительная отделка Сложность обслуживания
Передовые технологии Недоступность массовому рынку

FAQ

Как выбрать комплектацию Maybach V12 Edition?
Выбор осуществляется через MANUFAKTUR: доступны разные комбинации цветов и материалов.

Сколько стоит V12 Edition?
Цена не разглашается официально, но эксперты считают, что речь идёт о сумме свыше 500 тыс. евро.

Что лучше — классический Maybach или современный V12 Edition?
Zeppelin был символом своего времени, а V12 Edition объединяет прошлое и будущее, поэтому выбор зависит от цели: коллекция или современное использование.

Мифы и правда

• Миф: V12 Edition создан только для Ближнего Востока.
Правда: поставки распределены по нескольким регионам, включая Европу.
• Миф: двигатель V12 устарел.
Правда: технология адаптирована под современные стандарты выбросов.
• Миф: эти автомобили невозможно обслуживать.
Правда: сервисная сеть Mercedes обеспечивает поддержку даже эксклюзивных серий.

3 интересных факта

  1. На нанесение золотой инкрустации уходит неделя работы мастеров.

  2. Каждый автомобиль имеет уникальный серийный номер.

  3. Инспирацией для дизайна стали линии дирижаблей Zeppelin.

Исторический контекст

• 1921 год — основание Maybach Motorenbau.
• 1930-е — выпуск легендарного Maybach Zeppelin.
• 1960-е — интеграция марки в Daimler-Benz.
• 2000-е — возрождение бренда в премиум-сегменте.
• 2025 год — выпуск Mercedes-Maybach V12 Edition, ограниченного 50 экземплярами

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полная замена масла в двигателе продлевает ресурс мотора — советы автосервиса сегодня в 4:14

Змеиный яд под капотом: 3 хитрости, как полностью очистить двигатель от старого масла

Узнайте, как максимально эффективно удалить старое масло из двигателя и подготовить автомобиль к долгой и надежной работе.

Читать полностью » Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили до 2,5 млн рублей в России сегодня в 3:56

Новый китайский автомобиль? Не торопитесь: вот что реально выгодно за 2,5 млн

Подержанные автомобили до 2,5 млн рублей могут оказаться выгоднее новых китайских моделей, предлагая комфорт, надежность и полный набор функций для городской жизни.

Читать полностью » Эксперты объяснили водителям, как говорить с инспекторами ГИБДД при приглашении в служебный автомобиль вчера в 23:03

Право или произвол: что происходит, когда инспектор требует пройти в служебный автомобиль

Обязан ли водитель идти в патрульное авто по требованию инспектора? Автоюрист объяснил, когда отказ законен и как правильно себя вести.

Читать полностью » Замена масла в АКПП каждые 50–60 тысяч километров продлевает срок службы коробки вчера в 22:52

Коробка передач может прослужить 300 тысяч км? Автомеханики раскрыли все секреты долговечности

Как сделать так, чтобы автоматическая коробка передач прослужила максимально долго? Автомеханик назвал 5 главных правил эксплуатации.

Читать полностью » Эксперты определили наиболее эффективные способы устранения ржавчины на автомобильных кузовах вчера в 22:20

Ржавчина на кузове — это игра в лотерею? Узнайте, как выиграть и сэкономить на ремонте

Можно ли убрать ржавчину на кузове без дорогого ремонта? Автослесарь показал простой способ с содой и газировкой, который работает в домашних условиях.

Читать полностью » Huawei Maextro S800 собрал более 15 000 предзаказов за четыре месяца вчера в 21:21

Секрет успеха в каждом ватте: как Huawei Maextro S800 стал хитом за четыре месяца

Новый седан Huawei Maextro S800 за четыре месяца собрал более 15 000 заказов, предлагая технологии премиум-класса и большой запас хода.

Читать полностью » Kia раскрыла технические характеристики рестайлингового кроссовера Stonic вчера в 20:55

Городской хищник прячется среди машин: новый Kia Stonic готов удивить даже опытных водителей

Обновлённый Kia Stonic сочетает стильный дизайн, современные технологии и экономичный двигатель, предлагая новый взгляд на компактные кроссоверы.

Читать полностью » В 2025 году в России появились пять новых автомобильных брендов — данные вчера в 19:53

Новые лица автомобильного мира: что принесло пополнение брендов в 2025 году

В 2025 году российский рынок автомобилей пополнился пятью новыми брендами, включая отечественный Tenet и несколько гибридов. Какие модели уже продаются?

Читать полностью »

Новости
Технологии

В Supernal уволились сразу три топ-менеджера после приостановки программы аэротакси
Наука

Профессор Беатрис Маримон: деревья нетронутых лесов Амазонки стали крупнее
Спорт и фитнес

Фитнес-инструктор: чрезмерный вес на штанге повышает риск травм
Культура и шоу-бизнес

Свифт рассказала о подготовке визуального оформления и глянцевой отделке физического альбома
Дом

Большинство россиян считают лучшим временем для покупки жилья период до 35 лет
Садоводство

Фиттония с розовыми прожилками подходит для начинающих и становится декоративным акцентом в комнате
Авто и мото

Эксперт по шинному рынку: всесезонные модели уступают зимним на льду
Красота и здоровье

Врач Товмасян: сухой воздух в квартирах во время отопления ведёт к простудам и аллергии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet