Mercedes-Maybach сыграл финальный аккорд для V12 — всего 50 машин

Mercedes-Maybach представил особую версию, которая станет финальным аккордом для легендарных двигателей V12. Этот автомобиль создадут всего в 50 экземплярах, и каждый из них станет символом исключительности. Здесь всё - от золотых элементов отделки до программ индивидуализации MANUFAKTUR — подчёркивает абсолютный уровень роскоши.

Истоки марки и философия

Maybach с первых лет существования ассоциировался с безупречным качеством и стремлением к совершенству. Вильгельм и Карл Майбах в начале XX века сформулировали принцип: создавать машины, превосходящие ожидания самых требовательных клиентов. Так появился Maybach Zeppelin — символ инженерного прогресса и социального статуса 1930-х годов.

Zeppelin выделялся 12-цилиндровым мотором мощностью до 200 л. с., разгонялся до 170 км/ч и предлагал невиданный комфорт. Каждая деталь — от приборной панели до отделки салона — была предметом индивидуального заказа.

Современное воплощение V12 Edition

Сегодня Mercedes-Maybach возвращается к корням, представив V12 Edition. Его сердце — 6,0-литровый двигатель мощностью 612 л. с. и крутящим моментом 900 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, но звучание и характер мотора настроены на мягкую, почти воздушную тягу.

Автомобиль окрашен в двухцветное сочетание — оливковый металлик и обсидианово-чёрный. Для нанесения покрытия требуется до десяти дней работы. Эксклюзивные колёсные диски, эмблемы с золотой вставкой и шильдики "1 из 50" подчёркивают уникальность серии.

Интерьер демонстрирует симбиоз мастерства и художественного подхода: кожа наппа, ореховый шпон, вышивка вручную и инкрустация из золота. Всё это превращает салон в произведение искусства.

Технологии будущего

V12 Edition не только впечатляет отделкой, но и оснащён новейшими системами:

мультимедиа MBUX с пятью OLED-экранами;

активная подвеска E-ACTIVE BODY CONTROL;

подруливание задней оси;

электропривод дверей.

В комплект входят эксклюзивные аксессуары: очки Robbe & Berking из серебра, фирменный ключник MANUFAKTUR, коврики из премиальных материалов.

Сравнение поколений

Характеристика Maybach Zeppelin (1930-е) Mercedes-Maybach V12 Edition (2025) Двигатель V12, 7-8 л, до 200 л. с. V12, 6.0 л, 612 л. с. Максимальная скорость 170 км/ч 250 км/ч (ограничено) Статус Символ элиты Коллекционный объект мирового уровня Технологии Инновации эпохи OLED-дисплеи, активная подвеска

Советы шаг за шагом: как заказать эксклюзив

Изучите программу MANUFAKTUR — она позволяет выбрать цвет кузова, материалы отделки, аксессуары. Заранее определите рынок: серия V12 Edition будет доступна только на отдельных площадках. Рассмотрите варианты персонализации: от уникальной вышивки до золотых элементов. Обеспечьте хранение: для коллекционных автомобилей рекомендуют климат-контроль в гараже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорирование технического обслуживания → риск снижения стоимости → регулярное ТО в сертифицированных сервисах Mercedes.

• Использование неподходящих аксессуаров → потеря уникальности модели → заказ оригинальных элементов MANUFAKTUR.

• Хранение на открытом воздухе → повреждение отделки и кожи → индивидуальные боксы или закрытый шоурум.

А что если…

А если бы Maybach не сохранил традицию V12, марка могла бы полностью утратить связь с историей Zeppelin. V12 Edition стал мостом между эпохами, подчеркнув преемственность.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальность: всего 50 машин Ограниченная доступность Мощный V12 с плавной тягой Высокая стоимость Исключительная отделка Сложность обслуживания Передовые технологии Недоступность массовому рынку

FAQ

Как выбрать комплектацию Maybach V12 Edition?

Выбор осуществляется через MANUFAKTUR: доступны разные комбинации цветов и материалов.

Сколько стоит V12 Edition?

Цена не разглашается официально, но эксперты считают, что речь идёт о сумме свыше 500 тыс. евро.

Что лучше — классический Maybach или современный V12 Edition?

Zeppelin был символом своего времени, а V12 Edition объединяет прошлое и будущее, поэтому выбор зависит от цели: коллекция или современное использование.

Мифы и правда

• Миф: V12 Edition создан только для Ближнего Востока.

Правда: поставки распределены по нескольким регионам, включая Европу.

• Миф: двигатель V12 устарел.

Правда: технология адаптирована под современные стандарты выбросов.

• Миф: эти автомобили невозможно обслуживать.

Правда: сервисная сеть Mercedes обеспечивает поддержку даже эксклюзивных серий.

3 интересных факта

На нанесение золотой инкрустации уходит неделя работы мастеров. Каждый автомобиль имеет уникальный серийный номер. Инспирацией для дизайна стали линии дирижаблей Zeppelin.

Исторический контекст

• 1921 год — основание Maybach Motorenbau.

• 1930-е — выпуск легендарного Maybach Zeppelin.

• 1960-е — интеграция марки в Daimler-Benz.

• 2000-е — возрождение бренда в премиум-сегменте.

• 2025 год — выпуск Mercedes-Maybach V12 Edition, ограниченного 50 экземплярами