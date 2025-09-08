Электрошок для премиума: как Mercedes проигрывает битву будущего

В первой половине 2025 года европейский автопром оказался в центре внимания: крупнейшие производители ускоряют переход на электромобили, стараясь уложиться в жесткие климатические рамки ЕС. Однако среди лидеров отрасли есть и отстающие — Mercedes-Benz пока не справляется с экологическими целями, рискуя оказаться в невыгодном положении по сравнению с конкурентами.

Почему Mercedes отстаёт

Главная причина кроется в стратегии компании. Немецкий концерн сделал акцент на продажах традиционных моделей с двигателями внутреннего сгорания, которые приносят большую прибыль. В то время как другие автопроизводители вкладывают миллиарды в развитие электрических линеек, Mercedes старается максимально выжать возможности из ДВС. Такой подход позволяет временно укрепить позиции в премиум-сегменте, но в долгосрочной перспективе может обернуться потерями.

Рынок стремительно меняется. Снижение стоимости аккумуляторов и расширение сети зарядных станций делают электрокары доступнее. По данным Transport & Environment, к 2027 году доля таких машин в Европе превысит 30% — почти вдвое больше нынешнего уровня. Если Mercedes не ускорит переход, компания рискует не только потерять долю рынка, но и столкнуться с внушительными штрафами от Евросоюза за превышение установленных норм по выбросам.

Лидеры гонки

Согласно отчету исследователей, только два автопроизводителя в первой половине 2025 года полностью соответствовали нормам ЕС по уровню CO₂ - это Volvo Cars и BMW. Другие крупные компании — Volkswagen, Renault и Stellantis — временно отставали, но аналитики прогнозируют, что во второй половине года они смогут исправить ситуацию за счёт роста продаж электромобилей. Исключением остаётся Mercedes-Benz, у которого нет достаточного количества экологичных моделей для выполнения целей.

Финансовые риски и вызовы

Для Mercedes проблема носит не только имиджевый, но и финансовый характер. Евросоюз намерен жёстко наказывать нарушителей. Миллиардные штрафы способны сильно ударить по доходам концерна, особенно если учесть, что другие компании, скорее всего, уложатся в график.

Кроме того, растущий интерес потребителей к экологичному транспорту формирует новые ожидания. Все больше покупателей ориентируются не только на бренд и комфорт, но и на уровень выбросов. И если раньше Mercedes был символом престижа, то теперь статус может быть омрачен отставанием от "зеленой" повестки.

Попытки исправить положение

Mercedes-Benz уже предпринимает шаги в сторону устойчивого развития. Компания объявила о планах производить новые машины из переработанных автомобилей, которые отслужили свой срок. Однако эксперты считают, что такие меры не способны радикально изменить ситуацию. Ключевым фактором остаётся количество и качество электрических моделей, а именно здесь немецкий бренд заметно уступает конкурентам.

Будущее европейского автопрома

Европейская автоиндустрия сегодня стоит на пороге крупнейшей трансформации за десятилетия. От того, насколько быстро производители адаптируются, зависит их место в будущем. Исследователи подчеркивают: Европа либо возглавит мировую гонку электромобилей, либо рискует застрять в эпохе ископаемого топлива.

"Европа стоит перед решающим выбором: либо возглавить мировую гонку электромобилей, либо рисковать отставанием в эпоху ископаемого топлива", — подчёркивается в отчёте Transport & Environment.

Для Mercedes это выбор особенно болезненный. Компания привыкла задавать тон в премиум-сегменте, но сегодня у неё есть лишь два пути: ускорить разработку и выпуск электромобилей или оказаться в числе отстающих. При этом конкуренты уже делают ставку на массовое расширение электрических линеек, закрепляя свои позиции в новой реальности.