Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
© commons.wikimedia.org by David Adam Kess is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:50

Электрошок для премиума: как Mercedes проигрывает битву будущего

Mercedes-Benz не выполняет цели ЕС по выбросам CO₂ в первой половине 2025 года — Transport & Environment

В первой половине 2025 года европейский автопром оказался в центре внимания: крупнейшие производители ускоряют переход на электромобили, стараясь уложиться в жесткие климатические рамки ЕС. Однако среди лидеров отрасли есть и отстающие — Mercedes-Benz пока не справляется с экологическими целями, рискуя оказаться в невыгодном положении по сравнению с конкурентами.

Почему Mercedes отстаёт

Главная причина кроется в стратегии компании. Немецкий концерн сделал акцент на продажах традиционных моделей с двигателями внутреннего сгорания, которые приносят большую прибыль. В то время как другие автопроизводители вкладывают миллиарды в развитие электрических линеек, Mercedes старается максимально выжать возможности из ДВС. Такой подход позволяет временно укрепить позиции в премиум-сегменте, но в долгосрочной перспективе может обернуться потерями.

Рынок стремительно меняется. Снижение стоимости аккумуляторов и расширение сети зарядных станций делают электрокары доступнее. По данным Transport & Environment, к 2027 году доля таких машин в Европе превысит 30% — почти вдвое больше нынешнего уровня. Если Mercedes не ускорит переход, компания рискует не только потерять долю рынка, но и столкнуться с внушительными штрафами от Евросоюза за превышение установленных норм по выбросам.

Лидеры гонки

Согласно отчету исследователей, только два автопроизводителя в первой половине 2025 года полностью соответствовали нормам ЕС по уровню CO₂ - это Volvo Cars и BMW. Другие крупные компании — Volkswagen, Renault и Stellantis — временно отставали, но аналитики прогнозируют, что во второй половине года они смогут исправить ситуацию за счёт роста продаж электромобилей. Исключением остаётся Mercedes-Benz, у которого нет достаточного количества экологичных моделей для выполнения целей.

Финансовые риски и вызовы

Для Mercedes проблема носит не только имиджевый, но и финансовый характер. Евросоюз намерен жёстко наказывать нарушителей. Миллиардные штрафы способны сильно ударить по доходам концерна, особенно если учесть, что другие компании, скорее всего, уложатся в график.

Кроме того, растущий интерес потребителей к экологичному транспорту формирует новые ожидания. Все больше покупателей ориентируются не только на бренд и комфорт, но и на уровень выбросов. И если раньше Mercedes был символом престижа, то теперь статус может быть омрачен отставанием от "зеленой" повестки.

Попытки исправить положение

Mercedes-Benz уже предпринимает шаги в сторону устойчивого развития. Компания объявила о планах производить новые машины из переработанных автомобилей, которые отслужили свой срок. Однако эксперты считают, что такие меры не способны радикально изменить ситуацию. Ключевым фактором остаётся количество и качество электрических моделей, а именно здесь немецкий бренд заметно уступает конкурентам.

Будущее европейского автопрома

Европейская автоиндустрия сегодня стоит на пороге крупнейшей трансформации за десятилетия. От того, насколько быстро производители адаптируются, зависит их место в будущем. Исследователи подчеркивают: Европа либо возглавит мировую гонку электромобилей, либо рискует застрять в эпохе ископаемого топлива.

"Европа стоит перед решающим выбором: либо возглавить мировую гонку электромобилей, либо рисковать отставанием в эпоху ископаемого топлива", — подчёркивается в отчёте Transport & Environment.

Для Mercedes это выбор особенно болезненный. Компания привыкла задавать тон в премиум-сегменте, но сегодня у неё есть лишь два пути: ускорить разработку и выпуск электромобилей или оказаться в числе отстающих. При этом конкуренты уже делают ставку на массовое расширение электрических линеек, закрепляя свои позиции в новой реальности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Номера АМР не дают официальных привилегий на дороге — разъяснение автоэкспертов сегодня в 8:40

Вот сколько в Москве стоит номер АМР — водители не верят своим глазам

Номера АМР в России давно окружены мифами. Что они на самом деле значат, можно ли их купить и сколько стоит престиж на дороге?

Читать полностью » Рэпер Леван Горозия рассказал о детских мечтах стать космонавтом и баскетболистом сегодня в 7:34

L'One раскрыл секрет: почему проигрыш в детстве стал победой на сцене

Рэпер L'One рассказал о том, какими были его первые мечты в детстве и как они неожиданно повлияли на выбор творческого пути.

Читать полностью » Сброс ошибок через аккумулятор, предохранитель и сканер: что важно знать водителю сегодня в 7:26

Водители сравнивают это с перезагрузкой смартфона — машина меняется на глазах

Загорелся "Check Engine"? Сброс ЭБУ может помочь, но не всегда. Рассказываем, когда это реально спасает, а когда может обернуться дорогой ошибкой.

Читать полностью » Автомеханики рассказали, какие последствия возникают при смешивании моторных масел сегодня в 6:56

Секрет, о котором молчат на СТО: какое масло можно доливать без вреда для двигателя

Что делать, если в дороге срочно понадобилось долить масло, а под рукой нет подходящего? Моторист объяснил, на что обращать внимание, а что можно смело игнорировать.

Читать полностью » В Москве появилась услуга очистки салона сегодня в 6:47

Салон дышит как новый: водители нашли способ убрать неприятные запахи за копейки

В Москве можно попробовать очистку салона "сухим туманом" всего за 500 рублей. Разбираемся, стоит ли эксперимент или лучше довериться профессионалам.

Читать полностью » АвтоВзгляд: шесть из десяти водителей злятся на моргание дальним светом сегодня в 6:15

Моргание дальним доводит водителей до бешенства — вот чем это кончается

Левая полоса давно стала символом статуса на дороге. Но стоит ли моргать дальним, чтобы уступили, или вежливый жест эффективнее агрессии?

Читать полностью » Эксперт Березин: кроссоверы Toyota, Mitsubishi и Hyundai сохраняют ценность на вторичном рынке сегодня в 5:50

Секреты вторички: какие кроссоверы остаются "золотым фондом" даже через годы

Какие подержанные машины через пару лет станут выгодной инвестицией, а какие — обернутся головной болью? Эксперт рассказал, кто выживет на рынке "вторички".

Читать полностью » Эксперт объяснил, какие ошибки при замене тормозных колодок приводят к поломкам сегодня в 4:53

Замена колодок без СТО: простые шаги, которые сэкономят тысячи рублей

Шесть простых шагов помогут продлить жизнь тормозной системе и избежать лишних расходов. Эксперты напоминают: экономия здесь недопустима.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Афинах доступны пляжи Варкиза, Астир, Схиниас, Легрена и Сунион
Наука и технологии

Исследователи обнаружили кариес у неандертальца возрастом 45 тысяч лет
Садоводство

Октябрьский секрет посадки косточек: богатый урожай манго дома удивит даже опытных садоводов
СФО

В Югре напомнили, какие дикорастущие ягоды помогают поддерживать здоровье в сентябре
Красота и здоровье

Дерматологи: ежедневный душ вредит коже и волосам
Дом

Дизайнер Маголина назвала приёмы использования фотообоев в спальне и гостиной
Питомцы

Ветеринары рекомендуют хорьков как альтернативу собакам и кошкам
Культура и шоу-бизнес

Рик Дэвис, один из основателей Supertramp, скончался после долгой болезни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet